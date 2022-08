Windows 11 Insider Preview Build 25182 utgitt for Dev Channel med nytt kamera, Microsoft Store-funksjoner

Reklame

Microsoft har nettopp gitt ut det siste Windows 11 Insider Preview build for Dev Channeløke byggenummeret til 25182. Dette nye bygget skal nå leveres 15. september 2023, og selv om det fortsatt har god tid, er det alltid lurt å være oppmerksom på disse utløpsvarselene slik at Insider-bygget ditt ikke stopper opp. funksjon. .

Utgivelsen inkluderer to bemerkelsesverdige forbedringer, en oppdatering til Kamera-appen som «nå kan forstå statusen til personvernlukkeren på støttet maskinvare, for eksempel Microsofts moderne webkamera eller det innebygde kameraet på mange nyere Windows 11 bærbare datamaskiner.» «. Kameraappen vil nå kunne vise en advarsel hvis disse kameraene har en lukker som blokkerer visningen eller et lukket laptoplokk, noe som indikerer at kameraet er blokkert og tilbyr hjelp.

Microsoft Store-appen får også en oppdatering, som gir noen forbedringer:

Skjermbilder i søkeresultater– Du kan nå vise skjermbilder i søkeresultatene for å forbedre nettleseropplevelsen. Installer spill direkte fra Microsoft Store-appen: Når du finner et spill du liker, installerer vi det direkte fra Microsoft Store, uten å bytte app.

Sammen med disse appforbedringene er det en rekke rettelser i denne siste versjonen, inkludert problemer som forårsaker FPS-fall når du spiller spill, Start-menykrasj, «venstre halvdel av File Explorer-tittelen tag linjen slik at den ikke kan dras med musen eller tappet», dupliserer uventet mapper i File Explorers navigasjonsrute eller skrivebord, og et problem som forårsaker kameralys på bærbare datamaskiner.

Kjente problemer eksisterer fortsatt for Windows generelt, så vel som filutforsker, widgets og utskrift. Husk å sjekke ut bloggen for en fullstendig liste..

