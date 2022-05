Windows 11 integrerer Android-apper mye bedre med denne oppdateringen

Microsoft har presset en Windows 11-oppdatering for Insiders som forbedrer integrering av Android-apper. Sett apper på pause. Bruk av tastatur og mus. Interaktivitet med Android-enheter plassert på samme nettverk. Forbedringene er mange. Dessuten støtter operativsystemet nå Android 12.1.

Som du vet har Microsoft jobbet med windows 11 å integrere Android-apper i operativsystemet. Og firmaet fortsetter å jobbe, siden funksjonaliteten fortsatt ikke er tilgjengelig for de fleste. Kun registrerte brukere med Insider-programmet kan teste installasjonen av Android-apper for å samle oppgraderingspoeng. Og forbedringene Microsoft nettopp har gjort denne uken.

Faktisk har Microsoft rullet ut en oppdatering for Windows 11 som bare er tilgjengelig for Insiders. Den er tilgjengelig på utviklerkanalen («Dev Channel» på Shakespeare-språk), og ikke på Beta-kanalen (minst av alt på Preview-kanalen, selvfølgelig). Firmaet har også publisert et informativt notat på bloggen din for å introdusere de ulike forbedringene i denne oppdateringen. Dette refererer til bruken av applikasjoner, men også til deres integrering i PC-økosystemet.

Android-apper er bedre integrert med Windows 11 og dets økosystem

Første forbedring: delsystemet blir kompatibelt med versjon 12.1 (eller 12L) av Android, noe som forbedrer kompatibiliteten med nyere programvare. Da kan operativsystemet sove Android-apper på samme måte som Windows-programvare. Tidligere ville det å gå i dvale lukke apper, og tvang brukeren til å starte dem på nytt hver gang de kom ut av dvale. I tillegg inkluderer Windows nå en oppgavelinjen med Android-apper.

Med denne nye versjonen av delsystemet er Android-applikasjoner nå koblet til resten av dataøkosystemet. På den ene siden med PC-utstyr, som f.eks mikrofon hvor han lokasjonstjeneste. Som en påminnelse var webkameraet allerede støttet. Men nå støttes det i sitt opprinnelige format: hvis det er liggende, vil det se slik ut.

Og på den andre siden med de andre enheter koblet til samme nettverk som PC-en. Ideell for utskrift eller tilkobling til en NAS. Tastatur og mus er endelig fullt støttet. Til slutt, den Android-appvarsler det vil vises i den dedikerte Windows-menyen, som operativsystemmeldingene. Microsoft har også endret sin policy for innsamling av tekniske data: den er ikke lenger aktivert som standard.