Windows 11, KB5013296 kommer ut, hva er nytt?

Microsoft slipper den siste Windows 11-oppdateringen, KB5013296. Den retter seg mot PC-er registrert i Insider-programmets DEV- og betakanaler.

Med noen timers mellomrom er Microsoft på utkikk Mange nye oppdateringer. KB5013296 Litt spesiell. Det tilbys kun som en del av Windows Insider-programmet. Vi håndterer den siste oppdateringen mer presist Windows 11 forhåndsvisning 22581 Tilbys for tiden gjennom disse to distribusjonskanalene.

Installasjonen lar deg bygge operativsystemet på versjon 22581.200. Dette byggenummeret er viktig. Sørger for at alt gikk bra. Det kan oppdages ved å starte «winver.exe» med «Run» (WIN + R).

Windows 11 og KB5013296

KB5013296 ga ikke noe nytt. Dette er en generell oppgradering designet for å teste vedlikeholdsrørledningen. Selskapet forklarer

«Vi er i ferd med å gi ut den overordnede oppdateringen KB5013296 (Windows 11 bygget 22581.200). Denne oppdateringen er ikke noe nytt og er designet for å teste vår servicepipeline, som vil bygges på Dave- og Beta-kanalene.»

Alle feilrettinger og forbedringer rapportert med Built 22581 er gitt her. På den annen side, vær forsiktig. Historien har vist at denne typen oppdateringer, som vanligvis ikke gir noe nytt, sannsynligvis vil skape problemer. For eksempel forårsaket utgivelsen av Windows 10 Build 21292.1010 en feil med x64-emulering på ARM-PCer.