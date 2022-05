Windows 11, KB5013943 BSOD, forårsaker løsningen

Windows 11 KB5013943-oppdateringen snakkes stadig om. Dette er dessverre ikke gode nyheter. Problemer fortsetter med en alvorlig feil på dette tidspunktet. Dette førte til at systemet krasjet. Han er offer for en PSOD-dødsblåskjerm.

Partiet KB5013943 mai 2022 landet på tirsdag. Dette store vedlikeholdet fant sted 10. mai. Vi ser en uønsket totaloppdatering for PC-er som kjører Windows 11. Dette betyr at nedlasting og installasjon i de fleste tilfeller vil være automatisk.

Hva er nytt i Windows 11 og KB5013943? Alle detaljer

I løpet av de siste dagene har rapporter pekt på en rekke problemer, hvorav ett er problematisk. Brukere lider av en funksjonsfeil på PC-ene og er utsatt for BSOD. I andre tilfeller fører feilen til at applikasjonene krasjer. Den samlede oppdateringen for Windows 10 har også blitt påvirket, men i mindre grad. Det er tydelig at situasjonen ikke er bekymringsfull.

Windows 11 og KB5013943

KB5013943 ble utgitt for å fikse problemer med å fikse sikkerhetssårbarheter. Det forårsaker blue screens of death (BSOD) i noen Windows 11-konfigurasjoner, spesielt hvis det er spesifikke drivere rundt antivirusprogramvaren. Sophos bekrefter dette ved å si at dette er et kompatibilitetsproblem.

Tilbakemelding på Microsoft Answers Forum og Reddit fremkaller forskjellige synspunkter. Spill som Hitman 3 og BSOD-feil har feil med vage feilkoder som «APC_INDEX_MISMATCH».

Microsoft har ennå ikke reagert, men i det Supplerende dokumenter Sophos forklarer

«Kunder på Sophos Home som kjører Windows 11 kan støte på en BSOD-feil etter installasjon av KB5013943-oppdateringen og omstart av datamaskinene. Tegn på manglende tilgang til skrivebordet etter omstart av datamaskinen. ⁇

Å avinstallere KB5013943 for nå er én løsning. Sophos har også annonsert at de vil bruke en oppdatering for å redusere denne risikoen for BSOD.