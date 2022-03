Windows 11, Microsoft forbedrer og optimerer startmenyen

Windows 11 introduserer betydelige endringer i startmenyen. Det har blitt gjort mye ut av denne «viktige» oppdateringen slik at Microsoft ikke går glipp av en mulighet til å forbedre opplevelsen din og fikse feil.

Windows 11 build 22563 nettopp det tilbyr forbedringer og en rekke feilrettinger. Denne forhåndsvisningen har vært tilgjengelig i noen dager gjennom DEV-kanalen til Windows Insider-programmet. Microsoft forklarer at det har løst mange problemer.

For eksempel er feilen som forårsaket en krasj ved deling av en app fra «Alle apper»-listen, blitt fikset. En reparasjon fikser et problem der den starter inkonsekvent med nye berøringsbevegelser. Venteikonet er også fikset, mens lagt til eller fjernet anbefalte elementer kommer med en ny enter- eller exit-animasjon.

Skjermen nyter også godt av forbedringen. Vi finner korrigeringen av en uskarphet av navnene på applikasjonene i mappene, noe som gjør det vanskelig å lese.

Microsoft oppsummerer

«Når nye anbefalte elementer legges til eller fjernes, vil ikonene deres animeres for å tone inn og ut. Dvaleikonet i strømmenyen vises ikke lenger som en bjelle. Vi fikset et problem som gjorde at verktøytipsapostrof for strømknappen ikke ble vist riktig. Appnavn i mapper blir ikke lenger uskarpe når du åpner mapper på startskjermen. Vi fikset et krasj når vi delte en app fra listen over alle apper. «