Windows 11, Microsoft gjenkjenner programkrasj og feil

Windows 11 kommer sakte ut, men ikke alt er bra. Microsoft erkjenner at problemer har oppstått. Det er også en del kritikk.

Selskapet rapporterer at operativsystemet noen ganger blir offer for kritiske feil. Noen forårsaker PC-krasj (PSODs) og andre feil i verktøyet. Noen av disse problemene er relatert til de første generelle sikkerhetsoppdateringene som ble utgitt som en del av problemet November Patch tirsdag.

I Windows 11 vil applikasjoner ikke lenger starte

Microsoft opplyser at feilen knyttet til de siste Windows 11-oppdateringene vil forårsake kjøretidsfeil. Berørte programmer inkluderer Kasperskys sikkerhetsløsninger. Hvis du er bekymret, kan det hende at noe programvare ikke åpnes etter en oppgradering eller reparasjon med Microsoft Installer. Microsoft tester for tiden en løsning gjennom beta- og forhåndsvisningskanaler (KB5007262) I mellomtiden er en løsning å avinstallere den nyeste versjonen av applikasjonen og deretter installere. Merk at dette problemet også påvirker Windows 10-PCer.

Denne forbindelsen forventes med en ny “tilpasset” oppdatering. Det gir ingen ny funksjonalitet, men bare fikser for å fikse ulike problemer rapportert de siste ukene.

For eksempel vil et problem med PowerShell 7.1 og nyere bli fikset, på samme måte som feilen “dårlig bilde” ved oppstart. Samtidig vil problemer med “searchindexer.exe” (blokkering av oppstart og mer minnebruk) løses.

Med Windows 11 vil PSOD-ene øke

Det bør noteres å fikse et oppvåknings- eller søvnproblem som får PC-en til å krasje. Denne tilstanden finnes i noen prosessorer, men Microsoft har ikke gitt ut en nøyaktig liste.

Til slutt anerkjente Redmond nylig en betydelig kompatibilitetsbekymring med utseendet til en BSOD. Dette påvirker noen Intel SST-drivere. I kjølvannet av denne oppdagelsen ble det innført restriksjoner for å hindre Windows Update i å levere Windows 11 til infiserte datamaskiner.

Denne feilen påvirker bare visse versjoner av Intel Smart Sound Technology-drivere. Microsoft anbefaler å oppdatere disse driverne snart. Dette er en enkel måte å kvitte seg med restriksjoner på å få en gratis oppdatering til Windows 11.

Windows 11-enheter med komplekse drivere møter systemkrasj. Infiserte drivere kalles Smart Sound Technology Audio Controller i Enhetsbehandling. Microsoft hevder at denne filen heter IntcAudioBus.sys. Dette er versjon 10.29.0.5152 og tidligere eller 10.30.0.5152 og tidligere.