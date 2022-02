Windows 11, Microsoft lover rask utvikling og ofte nye funksjoner

Den første store Windows 11-oppdateringen er nå tilgjengelig for nedlasting. Navnet KB5010414, leveres den valgfritt gjennom Windows Update-tjenesten.

Vi ser mange innovasjoner, inkludert støtte for Android-applikasjoner. Det gjenstår å se om dette vil inkludere den eneste forbedringen som er planlagt for i år. Hvorfor? Microsoft er forpliktet til å tilby kun én funksjonsoppdatering per år.

Vi har gode nyheter. KB5010414 Funksjonen er ikke en oppdatering. Dette er en klassisk oppdatering med mye nytt innhold. Dette forklarer tittelen på 1Tid Hovedoppdatering for Windows 11. Redmond lover å fortsette å tilby andre utviklinger av denne typen gjennom samme distribusjonskanal.

Med Windows 11 blir nye funksjoner raskt brukt

Du trenger med andre ord ikke lenger vente på funksjonsoppdateringer for å få viktige oppgraderinger og nye funksjoner.

Selskapet forklarer i denne forbindelse

«Over tid, i tillegg til våre årlige oppdateringer, vil du ofte se nye funksjoner utgitt i Windows 11 for sluttbrukere. Vi bruker en rekke oppdateringsmetoder vi har tilgjengelig, inkludert vedlikehold og oppdateringer av Microsoft Store. Vårt mål er å tilby kontinuerlig innovasjon, og gi deg de beste opplevelsene gjennom året.

Foreløpig har vi ingen dato og nøyaktig planlegging om neste “pakke” med innovasjoner. På den annen side har vi et spesifikt syn på innholdet. Faktisk blir en del av innholdet for øyeblikket testet av Windows Insider-programmet.