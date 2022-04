Windows 11, Microsoft snakker allerede om Sun Valley 3, hva er det?

Windows 11 har vært Microsofts kommunikasjonshub de siste månedene. Operativsystemet er på alle noder når mange nye funksjoner er planlagt.

Denne filen krever imidlertid tid. Giant går gradvis frem fordi endringer som påvirker Windows-miljøet har betydelige implikasjoner for populariteten. I likhet med Windows 10 vil Windows 11 dra nytte av funksjonsoppdateringer. Dette blir «premium»-møter med nye funksjoner, justeringer og oppgraderinger.

Den første funksjonsoppdateringen er planlagt i år med ankomsten Windows 11 22H2. Dette kalles også vekst Solar Valley2. Det er ingen planer om revolusjon for øyeblikket. Microsoft jobber med en rekke rettelser, feilrettinger og noen nye funksjoner.

Parallelt er oppfølgeren allerede i rute. Vi har allerede notert referansene til versjon «23H2» i Microsoft Documents. Denne andre funksjonsoppdateringen ble igjen nevnt av Redmond. Under en webcast snakket selskapet om «Sun Valley 3» eller «SV3»

Hva er nytt i Windows 11 Sun Valley 3?

Dette funnet ble gjort i notatene Power Point. Skjermbilde lagt ut på Internett leser følgende setning «SV3 Refined Investments Next Step». Hvis arten og detaljene rundt dette innholdet ikke er kjent, vil det bli gitt gradvis gjennom Windows 11-forhåndsvisninger i andre halvdel av 2022.

Denne filen vil være klar når 22H2 er levert gjennom betakanalen til Windows Insider-programmet. Vi vil få en klar oversikt over prosjektene rundt den neste utviklingsgrenen av Windows 11.

Snakker om de nye funksjonene som er planlagt med Sun Valley 3 veldig snart for nå. Hvis Microsoft finner ut at den har et navn ved å bruke «Sun Valley», vil den fortsette å omgå manglene til operativsystemet. Så ikke forvent revolusjon.