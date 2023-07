Windows 11 og 10, UpdateHub tilbyr å oppdatere alle installerte programmer

Windows 10 og Windows 11 oppdateringer og vedlikehold leveres av Windows Update-tjenesten. På den annen side har de ikke et verktøy for å holde all installert programvare oppdatert.

UpdateHub tilbyr å fylle dette gapet. Det er et åpen kildekode-verktøy basert på winget. Formålet er å sjekke om alle installerte programmer og apper er oppdatert. På denne måten forsøker den å avhjelpe en mangel i Windows som ikke tilbyr innebygd støtte for oppdatering. alle programvare installert. Vær imidlertid oppmerksom på at for Windows-apper fra Microsoft Store er automatiske oppdateringer tilgjengelige. På den annen side er det ikke noe «globalt» alternativ for de andre programmene. Dette er problematisk til det punktet at noen har sitt eget system for å sikre vedlikeholdet (for eksempel nettlesere).

som vi antydet oppdateringssenter det er et åpen kildekode-program. Betjeningen er enkel. Det koker ned til å klikke Se etter oppdateringer på grensesnittet for å kjøre en første skanning. Prosessen er rask. Returnerer en liste over programmer og applikasjoner som oppdateringer er tilgjengelige for.

Innstillingene tillater noen justeringer, for eksempel muligheten til å endre standard installasjonsmodus til stille eller interaktiv. Som standard vises installasjonsfremdriften på skjermen og oppdateringsprogrammet behandler automatisk visse alternativer. Silent tilbyr en bakgrunnsprosess uten spesiell interaksjon, mens «interactive» kommer med alternativer.

Programmet tilbyr annen informasjon som størrelsen på nedlastingen, programvareversjonen som for øyeblikket er installert og dens nye tilgjengelige versjoner. På den annen side er det ikke mulig å vite om en oppdatering er ledsaget av feil og det er ikke mulig å oppdatere flere programmer samtidig. Et alternativ lar deg rulle tilbake i tilfelle en feil oppdatering.

