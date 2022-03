Windows 11 og den klassiske kontekstmenyen, Microsoft tilbyr «Shift + høyreklikk»

Windows 11 introduserer mange endringer i grensesnittet. Kontekstmenyer, for eksempel, får et moderne utseende og tilbyr nå alternativet «Vis flere alternativer».

Det gir tilgang til de klassiske oppføringene, men fokuset er ikke det mest relevante. Interessant nok kompliserer dette valget visse handlinger, for eksempel filkomprimering (WinRAR, Z-ZIP, etc.). I et kontormiljø er ikke fokuset «produktivt», snarere tvert imot. Dette forklarer sannsynligvis Microsofts forpliktelse til å rette opp situasjonen.

Den siste forhåndsvisningen som er lagt ut på DEV-kanalen til Windows Insider-programmet foreslår å starte «Vis flere alternativer» med Shift + høyreklikk snarveien i Filutforsker eller skrivebordet. Det er tydeligvis nok å trykke på Shift-tasten før du høyreklikker hvor som helst på skjermen. Operasjonen utløser åpningen av kontekstmenyen direkte med de klassiske inngangene.

Windows 11 og oppgavelinjen

Parallelt med denne nyheten angriper Microsoft også et annet viktig element i grensesnittet, oppgavelinjen. Vi fant flere forbedringer og noen feilrettinger. Kjempen forklarer

«Vi fikset et problem der explorer.exe krasjer når du høyreklikker på Start-knappen eller bruker WIN + X-snarveien. En endring er gjort for å fikse en minnelekkasje i Shell Experience Host når den åpnes og lukker varslingssenteret gjentatte ganger.»

Vi har også rettelser for Notification Center og explorer.exe. For sistnevnte handler det om å rette opp problemer med krasj i ulike scenarier. En av dem handler om å dele et vindu i Microsoft Teams.

Til slutt, diskret, vises et system med faner i Filutforsker. Denne nye funksjonen er ikke aktivert som standard. Alt tyder på at det er en førsteversjon. Derfor pågår utviklingen, og vi har ingen informasjon om utgivelsesplanen.