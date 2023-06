Windows 11 og den nye filutforskeren, de forventede store nyhetene

Den nye Windows 11 filutforsker

Microsoft har jobbet med en ny versjon av Windows 11 File Explorer en stund nå. Likegyldighet snakker om store endringer til det punktet å snakke om den største endringen siden Windows 8.

Men forvent ikke en drastisk endring. Grensesnittet utvikler seg, men sakte. Microsoft har foreløpig ikke bekreftet at de jobber med den nye opplevelsen av «Filutforsker». Det er bare en stor «oppdatering» til WinAppSDK-versjonsreferansen for å åpne opp nye «APIer».

Under Creation 2023-arrangementet bestemte Microsoft seg for å lekke noe informasjon, men beholdt noe mystikk. Ingen dato eller kalender er foreløpig kjent for muligheten for å finne denne «forfriskningen» presentert under denne konferansen.

Windows 11 og den nye filutforskeren, hva vet vi?

Vanligvis vil denne nye filutforskeren gi

Rask søkefelt.

Microsoft 365-integrasjon (innholdsvisning),

Oppdatert sidefelt med nytt infopanel.

Et nytt innlegg dedikert til bilder kalt Galleri,

Godtar WinUI 3 og andre webkontroller via XAML.

Når det gjelder detaljpanelet, gir oppdateringen et moderne grensesnitt som matcher stilen til Windows 11. Den gir oppdatert aktivitetsinformasjon og raske delingsalternativer.

Mer generelt ligner grensesnittet til denne File Explorer-oppdateringen det til en nettleser med adresselinjen, forrige og neste knapper, oppdateringsknapp og søk.

For å justere med Windows 11 Spirit, er kommandoene under adressefeltet. Microsoft integrerer også uskarphet-effekter for sømløs katalogsurfing.

Vår kollega Windows Siste Nevner også muligheten til å dra og slippe faner inn og ut av Explorer-vinduet.

En ny gallerioppføring gir en oversikt over hva Foto-appen tilbyr. En ny knapp på kommandolinjen gir en funksjon for å vise bilder direkte fra mobilenheten.

Ryktene tyder på at Windows 11 vil bli utgitt under 23H2-lanseringen, som er ventet til høsten.