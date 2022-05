Windows 11 og KB5014019, problemet vises, evaluering

Windows 11 kumulativ oppdatering KB5014019 har blitt utgitt i noen dager. Det tilbyr mange reparasjoner, men problemer har dukket opp. Noen brukere er ofre for feil.

Microsoft ga ut en ny kumulativ oppdatering for Windows 11, KB5014019, tidligere denne uken. Valgfritt, det er nødvendig å gå til Windows Update for å manuelt aktivere nedlasting og installasjon.

Innholdet er interessant med noen bemerkelsesverdige endringer, en av de viktigste bekymringene for skrivebordet. Spotlight vises. Microsoft tilbyr åpenbart «Windows i søkelyset» rett på skrivebordet.

Windows 11 og KB5014019, hva bør vi huske om denne viktige valgfrie oppdateringen?

Dessverre ser det ut til at enhetene som KB5014019 ble distribuert til, har problemer. Kompatibilitetsproblemer med Trend Micro-produkter har dukket opp.

I en fersk teknisk støtte, forklarer firmaet

Trend Micro er klar over et kompatibilitetsproblem mellom User Mode Hooking (UMH)-komponenten i flere Trend Micro-endepunktløsninger og de nyeste Microsoft Windows 11 og Windows Server 2022 valgfrie forhåndsvisningsoppdateringer (KB5014019) utgitt 24. mai 2022.

UMH-komponenten som brukes av flere Trend Micro-endepunkt- og serverbeskyttelsesprodukter er ansvarlig for noen avanserte funksjoner, som løsepengebeskyttelse.

Trend Micro er klar over et problem der kunder som bruker Microsoft Windows 11 eller Windows 2022 valgfrie forhåndsvisningsoppdateringer (KB5014019) og starter på nytt, oppdager at Trend Micro UmH-driveren mislykkes.