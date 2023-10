Windows 11 og KB5030310, mange problemer dukker opp

De siste dagene har en valgfri Windows 11-oppdatering fått mye oppmerksomhet. Kalt KB5030310, og tilbyr flere viktige nye relaterte funksjoner, for eksempel Copilot-assistenten og den nye filutforskeren. Dessverre er ikke alt perfekt fordi installasjonsproblemer har oppstått.

En av de mest siterte feilene refererer til den mest brukte applikasjonen til operativsystemet, File Explorer. Den nye versjonen ser ut til å lide av ytelsesproblemer. Situasjonen er irriterende fordi firmaet nevner KB5030310 som en oppdatering som forbedrer Windows 11 v22H2-opplevelsen. Derfor må vi være forsiktige i denne problematiske situasjonen.

Kommentarer nevner problemer med oppgavelinjen, fra gjengivelsesproblemer til en ikke-fungerende søkeboks. En bruker forklare

Jeg installerte KB5030310-oppdateringen og startet på nytt etter installasjonen etter behov. Nå blinker søkeboksen bare når jeg klikker på den. Som en midlertidig løsning endret jeg den til «Søk»-ikonet og -etiketten. Hvis jeg setter den til «bare ikon», viser den et forstørrelsesglass. Men når jeg velger «søkeboks» igjen, står et forstørrelsesglassikon igjen.

Microsoft vil bli informert om denne feilen.

Andrepilotassistenten ville også bli rammet av problemer. Microsoft har så langt erkjent to bekymringer. Den første treffer Fortelleren. Flere feil er rapportert, for eksempel problemer med å lese visse veiviserknapper, inkludert «slett et bilde»-knappen eller en stille modus når du leser navnene på spesifikke dialogbokser eller knapper knyttet til bestemte ferdigheter. På samme måte vil ikke det å legge til et bilde i chat-inndataområdet utløse noen Forteller-annonser.

På sin side ville WallpaperEngine-applikasjonen støte på problemer som påvirker skrivebordsbakgrunnen. I noen tilfeller kan definisjonen endres, noe som tvinger programvaren til å justere tilsvarende, noe som kan føre til at den krasjer på visse systemer.

Windows 11 og KB5030310, Filutforsker har feil

Brukere rapporterer også mange problemer med File Explorer. vi kan si

Applikasjonen krasjer,

Ytelsesproblemer med treghet,

Overdreven bruk av system-RAM,

En redusert størrelse på hurtigtilgangsikoner,

Sorteringsalternativet fungerer ikke lenger eller fungerer som mann. Filene ser ut til å være dårlig organisert, med eldre OneDrive-filer som har tidsstempler nær tidspunktet KB5030310-oppdateringen ble installert.

«Sorter»-rullegardinmenyen slutter å reagere, og deaktiverer muligheten til å sortere OneDrive-filer etter endringsdatoer.

Noen kommentarer nevner svarte skjermer, PC-krasj og en skjerm begrenset til musepekeren. En av de avanserte løsningene er å starte PC-en på nytt. KB5030310 ser også ut til å utgjøre et problem med AMDs Software Adrenalin 23.9.3-drivere, men ingen løsning har blitt funnet så langt. Fjerning av drivere og tilbakestilling av BIOS mislyktes.