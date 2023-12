Windows 11 og KB5032288, Microsoft fikser raskt en Wi-Fi-feil

I løpet av noen få timer, og gitt omfanget av problemet, implementerte Microsoft en løsning på et Wi-Fi-problem som påvirker Windows 11-PCer. Den er koblet til oppdatering KB5032288.

Foreslått som en del av desember 2023 Patch Tuesday, forårsaker KB5032288 et problem med bedrifts- og universitetsnettverk. Gitt spredningen av rapporter og spesielt posisjonen til enkelte universiteter, har Microsoft bekreftet feilen. Det påvirker etableringen av tilkoblinger til WLAN-nettverk i henhold til 802.11r-standarden. Mange brukere hadde rapportert at de ikke lenger kunne koble til universitetets eller bedriftens Wi-Fi.

Windows 11 og Wi-Fi-problemer, en løsning blir implementert

Noen timer med tålmodighet var nok til at Microsoft kunne gi ut en løsning. Det tar form av en KIR, sammentrekning av kbekjent Yosak Rtilbake. Giganten løser problemet ved å angre endringene som er gjort av KB5032288-oppdateringen.

Redmond bruker en KIR for å fjernstyre Windows-funksjoner på brukernes systemer hvis de ikke er sikkerhetsrelevante. På denne måten kan et viktig problem raskt løses. Det er imidlertid én betingelse. PC-en må være koblet til Internett og dra nytte av Windows Update-tjenesten.

Microsofts eksterne endringer for å løse dette Wi-Fi-problemet forventes å rulle ut i løpet av de neste 24 timene. Hvis du vil fremskynde prosessen, anbefales det å starte datamaskinen på nytt slik at Windows Update blir bedt om ved oppstart. En annen løsning er last ned KIR-pakken manuelt i form av MSI-installatør. Dette løser problemet på frakoblede maskiner.