Windows 11 Photos-appen kan nå fjerne bakgrunnen

Microsoft har oppdatert sin Bilder-app. Det virket bare logisk at vi etter alle disse årene endelig ville legge til et verktøy for fjerning av bakgrunn.

Bakgrunnsfjerning er ikke nytt. Tross alt har applikasjoner som Zoom eller Microsoft Teams lenge blitt tilbudt å uskarpe bakgrunnen eller erstatte den med et bilde. Men hvis du ser etter et tilfredsstillende resultat, er det ikke så lett å beskjære et bilde.

Derfor måtte vi vente på æraen med overdreven kunstig intelligens før fotoapplikasjonen for Windows 11 våget å integrere en slik funksjon. Dekorasjon av bildet. MS Paint tilbyr nå samme funksjonalitet, og for noen uker siden integrerte Microsoft allerede et verktøy som lar deg gjøre bakgrunnen uskarp, så neste trinn virket logisk.

Det er foreløpig ikke kjent nøyaktig når disse nye funksjonene, som først ble tilbudt i forhåndsvisningsform, vil bli integrert, men forventer at det blir snart.

