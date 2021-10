Windows 11, populariteten var over 1 % før lansering

Windows 11-distribusjonen begynte 5. oktober. Siden den gang har vi ingen oversikt over populariteten. I følge AdDuplex var det allerede viktig med denne kickoffen.

Faktisk, ifølge deres undersøkelse for september måned 2021, var tilstedeværelsen av Windows 11 1,3 % på verdensbasis. Det er tydelig at 1,3 % av PC-ene kjørte i dette miljøet før den offisielle lanseringen. Dette nummeret er bare knyttet til Windows Insider-programmet. Plutselig skulle statistikken for oktober måned bekrefte denne entusiasmen for Microsofts nye operativsystem.

I september 2021 domineres markedet av Windows 10 21H1 med en tilstedeværelse på 38,1 %, etterfulgt av Windows 10 20h2 med 36,1 %. Windows 10 2004 rangerer på tredjeplass med en markedsandel på 14,5 %

Windows 11 blir distribuert

Redmond annonserte en akselerasjon av utrullingen av Windows 11. Nå kan flere og flere kvalifiserte PC-er dra nytte av gratisoppdateringen. På den annen side risikerer denne effektøkningen å registrere en bremsepåvirkning på et gitt tidspunkt. Hvorfor ? Windows 11 vil ikke være tilgjengelig for alle Windows 10-enheter.

Systemkravene dine er så krevende at millioner av datamaskiner som er fire år gamle og eldre, er inkompatible. For øyeblikket krever minimum en relativt fersk prosessor og TPM 2.0-støtte. Microsoft har lovet at den gratis versjonen av Windows 11 vil være tilgjengelig for alle støttede PC-er innen sommeren 2022.

Kjempen avklarte

«Den gratis oppgraderingen til Windows 11 begynner 5. oktober. Det skal være progressivt og målt med vekt på kvalitet. Med utgangspunkt i den store lærdommen fra Windows 10, vil vi sørge for at vi gir deg den best mulige opplevelsen. Dette betyr at oppgraderingen vil bli tilbudt nye kvalifiserte enheter først. Oppdateringen vil deretter rulles ut over tid til enheter på markedet basert på intelligensmodeller som tar hensyn til maskinvarekvalifisering, pålitelighetsmålinger, enhetsalder og andre faktorer som påvirker oppdateringsopplevelsen. Vi forventer at alle kvalifiserte enheter blir tilbudt gratis oppgradering til Windows 11 innen midten av 2022.”

Hvis du ikke vil vente på at operativsystemet kommer i Windows Update, kan du fortsette manuelt. Det er tre forskjellige løsninger.