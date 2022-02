Windows 11 Pro, installasjonen krever en Microsoft-konto!

Windows-operativsystemet krever at det opprettes en konto under installasjonen. Det kan være en nettkonto eller en lokal konto. Microsoft har i flere år forsøkt å få sistnevnte til å forsvinne. Et nytt skritt er nettopp tatt.

Siden lanseringen av Windows 11, krever Home-utgaven av operativsystemet en Microsoft-konto og en Internett-tilkobling for å installere. Redmond fjernet det lokale kontoalternativet første gang du satte opp Windows. Heldigvis finnes det noen løsninger. Det enkleste er å koble maskinen fra Internett under installasjonsprosessen.

Windows 11 Pro, flere alternativer for å opprette en lokal konto

de Windows 11 siste forhåndsvisning introduserer en viktig endring i denne forbindelse. Den samme tilnærmingen gjelder nå for «Professional»-utgaven. Kort sagt, hvis du vil installere Windows 11 Professional, trenger du en Microsoft-konto og en Internett-tilkobling. Vanligvis bør løsningen med å koble maskinen fra Internett under installasjonsprosessen omgå denne situasjonen.

Vi har ennå ikke en bestemt dato for når denne viktige endringen trer i kraft for allmennheten. For øyeblikket påvirker det bare PC-er registrert i DEV-kanalen til Windows Insider-programmet.

Microsoft forklarer

I likhet med Windows 11 Home-utgaven krever Windows 11 Professional-utgaven nå Internett-tilkobling under innledende enhetsoppsett (OOBE). Hvis du velger å sette opp enheten for personlig bruk, vil MSA også være nødvendig for oppsett.”

Microsoft lovet å levere forbedringer raskere. Derfor er det ikke utelukket at denne nye “begrensningen” introduseres som en del av en kvalitetsoppdatering. Det betyr at den kan lande i løpet av de neste månedene før den første funksjonsoppdateringen slippes. Den skal visstnok lande neste høst.