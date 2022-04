Windows 11: Slik flytter du «Start-menyen» og tilpasser oppgavelinjen

Windows 11 førte til en stor endring i Microsoft-systemet. I tillegg til å fjerne dynamiske blokker (eller «Levende fliser«) Og ved å akseptere tradisjonelle logoer, ligner «Start-menyen» nå naturlig på utseendet til macos i midten av skjermen, en endring som ikke er velkommen av alle brukere.

En annen stor endring er at oppgavelinjen nå er fikset, noe som betyr at den ikke lenger kan flyttes fra bunnkanten.

Selv om noen funksjoner som å flytte oppgavelinjen kan komme tilbake til datamaskinen i fremtiden, er her noen tips for å tilpasse utseendet til Windows 11.

1. Ta «Start-menyen» tilbake til venstre, høyreklikk på oppgavelinjen og velg «Oppgavelinjeatferd».

2. Nå i Innstillinger, rull ned til du finner området «Oppgavelinjeatferd». Under «Oppgavelinjejustering», velg «Venstre» fra rullegardinmenyen.

Nå, som vanlig i Windows, vil du se en sortert «Start-meny» på venstre side av oppgavelinjen.

Les mer:

Slik sikkerhetskopierer du applikasjoner på oppgavelinjen

For å sikkerhetskopiere applikasjoner i Windows 11, må du gjøre det manuelt. Foreløpig vil det ikke fungere å dra et ikon på oppgavelinjen. Feil som må fikses i noen oppdateringspakker.

For nå, for at denne funksjonen skal fungere, må brukere høyreklikke på et ikon og deretter velge alternativet «Tilbake til oppgavelinjen».

På samme måte kan du også velge skrivebordsikonet for å legge til på oppgavelinjen ved å høyreklikke på det. Her har Microsoft lagt til ekstra klikk i prosessen.

Først høyreklikker du på ønsket ikon og går til «Vis flere alternativer».

2. I den neste menyen klikker du på «Tilbake til oppgavelinjen».

Det er veldig enkelt å fjerne appen fra oppgavelinjen, høyreklikk og velg «Elsker denne appen».

Til slutt, selv om du allerede har en forhåndsinstallasjonsmetode, vær oppmerksom på at Windows 11 vil bli utgitt til alle neste tirsdag (5). Den gode nyheten er at de fleste brukere vil kunne laste ned operativsystemet gratis på kompatible bærbare og stasjonære datamaskiner.

Topp bildekreditt: Mundisima / Shutterstock