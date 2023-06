Windows 11 vil administrere RGB på PC-ene våre!

Windows 11 og RGB-administrasjon

Windows 11 vil ta over styringen av PC RGB-belysning. Denne «native» funksjonaliteten kan bli tilbudt for testing snart.



Informasjonen er offisiell, mens nylige observasjoner bekrefter at utviklingen pågår. Alternativet, knyttet til RGB-en til tastaturer, mus eller andre kontrollere, ble oppdaget i en forhåndsvisning av Windows 11 som ble tilbudt gjennom Windows Insider-programmet. For øyeblikket er den ikke aktivert.

Det ligger i: Paramètres > Personnalisation > Éclairage.

Windows 11 og RGB-administrasjon, en dedikert side

Et skjermbilde viser alternativet » Bruk dynamisk belysning på enhetene mine som indikerer muligheten for å nyte dynamisk belysning på alle enheter. Så vi har under omtale » belysningsenheter som sannsynligvis vil vise alle støttede og håndterbare enheter.

Det vil være interessant å følge denne dokumentasjonen fordi RGB har invadert PC-verdenen på noen få år. Mange enhetsprodusenter har sine egne apper. Bør vi forberede oss på dens bortgang? Konkurransen vil være hard og argumentene må være sterke for å seire. Med native innstillinger vil Windows 11 sannsynligvis forenkle ting gjennom en mindre rik, men mer strømlinjeformet og sentralisert tilnærming.

For øyeblikket er det vanskelig å være bekreftende, men Microsoft håper å foreslå en løsning for «alegg energi og spenning til PC-opplevelsen «. Tillegg av avansert profiladministrasjon (oppretting, aktivering og veksling mellom profiler basert på preferanser) er rapportert. Det er en god sjanse for at mange eksterne enheter vil bli støttet, men utviklere og maskinvarepartnere vil ta tid å teste integrasjon og distribusjon av kompatible enheter. sjåfører.

Microsoft annonserte også «Copilot» og mange småting her og der for Windows 11. For eksempel kommer AI til Store slik at

organiser automatisk listen over de beste programmene,

fremhev de beste resultatene i søkefeltet,

optimalisere applikasjonsoppdagelse,

og generere anmeldelsessammendrag.

En annen nyhet vil referere til funksjonen «Sikkerhetskopiering og gjenoppretting». Den vil fokusere på å beholde apper når du bytter fra en enhet til en annen. Det er forklart at den automatisk vil gjenopprette apper fra en sikkerhetskopi på en annen enhet.

Fontene