Windows 11 vil snart kunne dele Wi-Fi-passordet ditt med en QR-kode

Det siste Insider-bygget utgitt av Microsoft introduserer mange nye funksjoner. Windows 11 vil snart støtte høreapparater og vil inkludere et nytt alternativ for enkelt å dele Wi-Fi-passordet ditt ved hjelp av en QR-kode.

Microsoft fortsetter å perfeksjonere operativsystemet sitt. I den siste insiderbyggingen av Windows 11, publisert på Canary-kanalen, introduserte Redmond-firmaet flere nye funksjoner, noen av dem spesielt interessante. Operativsystemet vil blant annet støtte hodetelefoner som bruker Bluetooth Low Energy Audio-teknologi. Microsoft planlegger også å forbedre visse konfidensialitetsalternativer, men fremfor alt vil det introdusere et nytt alternativ for å dele Wi-Fi-passordet ditt ved hjelp av en QR-kode, som på Android.

Windows 11 kompatibel med Audio LE høreapparater

Med dette bygget merket 25977 tar Microsoft enda et skritt mot bedre tilgjengelighet for Windows 11. Operativsystemet kan nå samhandle med Bluetooth LE Audio-utstyrte hodetelefoner. Konkret betyr dette at brukere som bruker disse hodetelefonene vil kunne koble dem direkte til sin PC. På denne måten kan du lytte til musikk, ta anrop eller lytte til alt som strømmes på PC-en direkte fra headsettet, så lenge PC-en åpenbart støtter Bluetooth Low Energy Audio-teknologi.

Bedre kontroll over tilgangen til posisjonen din

Microsoft har også nettopp introdusert nye verktøy for å hjelpe deg med å bedre kontrollere og administrere hvilke apper som har tilgang til Wi-Fi-nettverkslisten din, og dette er viktig fordi apper som har denne tillatelsen kan bruke disse dataene til å bestemme posisjonen din. Du vil snart kunne endre tillatelsene som er gitt til hver app installert på PC-en din ved å gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Plassering.

I tillegg introduserer Redmond-firmaet et nytt varslingsvindu som vil vises når en applikasjon prøver å få tilgang til (kun for første gang) posisjonsinformasjonen din eller listen over Wi-Fi-tilgangspunkter. Derfor kan du avvise en forespørsel om å få tilgang til denne informasjonen hvis du mener at du ikke trenger den for at den skal fungere. Vær oppmerksom på at det også er mulig å fullstendig forhindre apper fra å få tilgang til posisjonen din. For å gjøre dette har Microsoft gitt et nytt alternativ i Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Plassering for å slå av varsler når apper ber om tilgang til posisjonen din.

En QR-kode for Wi-Fi-passord

Microsoft har også introdusert en ny modul for enklere å dele passordet for Wi-Fi-tilkoblingen. Redmond-firmaet, som allerede har lansert en ny meny som lar deg enkelt vise PC-ens Wi-Fi-tilkoblingskode, introduserer et ekstra alternativ ved denne anledningen.

Wi-Fi-passordvinduet vil snart inneholde en QR-kode som dine kjære bare trenger å skanne for å koble til Wi-Fi-nettverket ditt. Modulen vil være tilgjengelig direkte fra egenskapene til Wi-Fi-tilkoblingen din i Windows 11.-innstillingene.

