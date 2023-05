Windows 11, Windows Update kan erstatte grafikkdrivere med en eldre versjon

Windows 11 – AMD Software Adrenalin-driverproblem

Windows Update-tjenesten i Windows 11 forårsaker merkelig oppførsel. Du kan velge å automatisk erstatte drivere med eldre versjoner. Dette er problematisk fordi utdaterte drivere kan forårsake ytelsesfall, feil, krasjer og diverse andre problemer.

Fra rapporter i fora og i Reddit forklar at Windows 11 Service erstatter AMD-grafikkdrivere på enkelte PC-er. Operasjonen resulterer i en «AMD Software: Adrenalin Edition Warning» feilmelding som forklarer det

Windows Update kan ha erstattet AMD-grafikkdriverne automatisk. Derfor er AMD-programvareversjonen du ga ut ikke kompatibel med de installerte AMD-grafikkdriverne.

Feilen ble erkjent av AMD i en Teknisk dokument. Signaturen indikerer at Windows Update kan installere UWP-grafikkdrivere, også kjent som Universal Windows Platform, som er inkompatible med den installerte versjonen av AMD-programvaren. Dette problemet er også mulig på Windows 10.

Hvis du er et offer for denne feilen, tilbyr AMD deg en løsning.

Trykk på Windows + S-tastene samtidig for å åpne Søk.

Skriv inn «Innstillinger for enhetsinstallasjon».

Velg deretter alternativet Nei (Enheten din fungerer kanskje ikke som forventet.)

(Enheten din fungerer kanskje ikke som forventet.) Klikk «Lagre endringer».

Last ned og installer de nyeste grafikkdriverne publisert av AMD: Adrenalin Software

Til slutt, hvis du ikke vil at Windows Update automatisk skal installere gamle maskinvaredrivere, er det to metoder for å blokkere disse oppdateringene.

Windows 11 Pro eller Enterprise: Gruppepolicy

Åpne Group Policy Editor. Gå til Datamaskinkonfigurasjon > Administrative maler Åpne Windows-komponenter > Windows Update Dobbeltklikk på » Ikke inkluder drivere med Windows-oppdateringer under Administrer oppdateringer som tilbys fra Windows Update. Aktiver policyen. Klikk OK. å starte på nytt.

Hvis du bruker Windows 11 Home, må du gå gjennom Windows-registeret. Operasjonen er komplisert fordi registeret er ryggraden i operativsystemet. Det anbefales på det sterkeste å ta en sikkerhetskopi før enhver endring. Etter

Åpne Registerredigering.

gå til denne adressen

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching

Dobbeltklikk på SearchOrderConfig DWORD-tasten.

Endre verdien fra 1 til 0.

Klikk OK.

å starte på nytt.