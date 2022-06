Windows skrivebordsbakgrunn endres automatisk

Noen ganger når du foretar en første oppgradering til Windows 11/10 eller installerer en funksjonsoppdatering for Windows 11/10, vil bakgrunnsinnstillingene for skrivebordet krasje, og eventuelle endringer du gjør for å fikse dem vil bare vare til omstart eller avslutning. Dette problemet er forårsaket av korrosiv migrering av systemfiler, skade på registerfiler og Windows 11/10-synkroniseringsfunksjoner.

Bakgrunnen på skrivebordet endres automatisk i Windows 11/10

Hvis bakgrunnsbildet ditt endres automatisk i Windows 11/10, er det noen ting du bør se etter når du velger ditt.

Endre innstillinger for lysbildefremvisning på skrivebordsbakgrunnen Deaktiver Windows-synkroniseringsinnstillinger Endre skrivebordsbakgrunnen

Disse vil fungere uten en administratorkonto.

1]Endre innstillinger for lysbildefremvisning for skrivebordsbakgrunn

Start først med å trykke Vin + R Tastekombinasjon eller søk Å løpe I Cortana-søkeboksen for å starte kjøringsboksen.

Type powercfg.cpl Og trykk Enter. Dette vil åpne vinduet Energialternativer.

For kraftprosjektet du valgte, klikk Endre prosjektinnstillinger. Dette vil åpne en ny side.

Og klikk deretter Bytt ut avanserte strøminnstillinger.

Dette åpner et nytt vindu med flere alternativer for strømforbruk.

Utvid alternativet for å si Innstillinger for skrivebordsbakgrunn. Deretter setter du lysbildefremvisningen til Av eller Pause for begge visningene: På batteri og plug-in.



Klikk OK Start datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Lily: Lysbildefremvisningsfunksjonen i Windows fungerer ikke.

2]Deaktiver Windows-synkroniseringsinnstillinger

Start med å høyreklikke på den tomme plassen Tilpass, Eller slå WINKEY + IStartinnstillinger. Gå mot det Tilpass Liste.

Klikk nå på den navngitte venstremenyen Temaer.

Klikk deretter på alternativene som er tilgjengelige i panelet til høyre Synkroniser innstillingene dine Under overskriften Relaterte parametere.

Dette åpner en ny seksjon i Innstillinger-applikasjonen.

Der, La det være Den veksleknappen Synkroniseringsinnstillinger.

Start datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Nå, når PC-en er startet på nytt, endre skrivebordsbakgrunnen som du ønsker og sjekk om det løser problemet.

3]Endre skrivebordsbakgrunnen

Start med å høyreklikke på den tomme plassen Tilpass, Eller slå WINKEY + IStartinnstillinger. Gå mot det Tilpass Liste.

Klikk nå på den navngitte venstremenyen Bakgrunn.

Klikk deretter på den navngitte rullegardinknappen i det høyre panelet Bakgrunn Og klikk Bilde.

Klikk nå Bla gjennom Og velg favorittbildet ditt.

Nå under rullegardinmenyen Velg et snitt, Velg en som samsvarer med skjermoppløsningen din.

Start datamaskinen på nytt for de siste endringene skal finne sted.

Her er noen vanlige trinn som kan hjelpe med å fikse skrivebordsbakgrunnens automatiske dynamiske problem i Windows 11/10.

Høyreklikk på skrivebordet og velg Tilpass. Den åpner innstillinger som kan endre bakgrunn, farger, temaer, låseskjerm og berøringstastaturinnstillinger.

Klikk på bakgrunnen, her kan du velge et bilde eller en enkel bakgrunn eller lysbildefremvisning. Dette vil fjerne all annen svart bakgrunn.

Hvor lagres Windows skrivebordsbakgrunner?

Alle skrivebordsbakgrunner lagres i C: \ Windows \ Web. Bakgrunnsbilder er klassifisert i 4K, skjerm, berøringstastatur og bakgrunnsbilde. Windows distribuerer Du kan kopiere hvilket som helst bakgrunnsbilde herfra eller legge til ditt eget bakgrunnsbilde.

