Winnipeg Art Gallery (WAG) -Qaumajuq i Canada lanserer en interaktiv digital plattform for inuitutskjæringer – Eye on the Arctic

En interaktiv digital plattform lansert av Winnipeg Art Gallery (WAG) -Qaumajuq gir alle muligheten til å komme nært og personlig med noen av de viktigste inuitskulpturene fra hele Canada, sier museets sjef for programmer og læring.

“Vi feirer mangfoldet og motstandskraften til inuitkunst og kunstnere fra hele landet.” Rachel Baerg sa i et telefonintervju.

“Vi ønsker å feire, inspirere og få folk til å tenke utover utskjæringen de ser på, men også å forstå konteksten, kulturen, fellesskapet, historiene og legendene.”

Det synlige tre-etasjers hvelvet er en av de unike egenskapene til WAG-Qaumajuq. De 492 hyllene viser for tiden 4500 utskjæringer.

Den interaktive digitale plattformen Visible Vault ble lansert 22. juli på engelsk, inuktitut og fransk med 150 viktige stykker fra samlingen.

Verker av John Tiktak, Davidialuk Alasua Amittu, Oviloo Tunnillie, John Pangnark, Lucy Tutsweetok Tasseor, Judas Ullulaq, John Kavik og Abraham Anghik Ruben er blant omtaltes utskjæringer.

Utforsker mangfoldet av inuitkunst i Canada

Plattformen lar besøkende ta en 360-graders tur i hvelvet, i tillegg til å lytte til lydklipp, se på videoer og lære mer om artistene og hvor de kommer fra.

“Tidligere, på mange museer og gallerier, snakket ikke-urfolks kuratorer om viktigheten av verkene.” Sa Baerg.

“Så vi ønsket virkelig å fremheve perspektivene til så mange forskjellige inuitister som holder kunnskap, kunstnere, kuratorer, tolker og eldste som mulig. Vi fanger opp alle slags lyd- og videoklipp, så de er som små kunsthistorier som vi legger til for hver av nøkkelbitene, og som lar oss bringe mange stemmer til bordet, som bare er en ny måte å utforske et verk på … . “

Valget av deler for lanseringen av plattformen fant sted over flere måneder. Prosjektet ble ledet av kommissæren for Inuk Maxine Anguk og involverte museets utdannings- og kuratoriske team, samt museets urbefolkningsråd.

Målet var å lansere med brikker som representerte mangfoldet av inuitskåringen fra forskjellige geografiske regioner og tider, til materialer og temaer.

“Vi ønsket at dette skulle være nesten som et visuelt leksikon, kartlegging av kunst og hvordan det utviklet seg fra begynnelsen av 1950 -årene til nå.” Sa Baerg.

Den andre fasen lanseres på stedet i september

Prosjektgruppen så også etter måter å utdanne besøkende på de forskjellige aspektene ved inuit -utskjæring, inkludert nyansene til steinen som ble brukt.

“Når du går gjennom hvelvet, går du bokstavelig talt gjennom de forskjellige geografiske områdene i nord.” Sa Baerg. “YDu kan virkelig se endringen i fargen på steinen, så vel som hvordan teknikkene endres, ettersom forskjellige typer kunstnere jobber med forskjellige typer steiner. ”

“Med den elektroniske plattformen, faktisk har vi en artikkel som snakker om de forskjellige steinene og hvordan de blir utvunnet i forskjellige nordlige regioner. Slike ting er en del av det som gjør plattformen til et godt vindu for folk å bedre forstå disse jobbene. ”

Fase to av prosjektet forventes å lanseres på museet i september og vil gi besøkende tilgang til informasjon om de 4500 skulpturene på en virtuell plattform alene på stedet.

De Synlig Vault interaktiv digital plattform tilgjengelig her på alle tre språkene.

