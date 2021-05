Duvals nordlige funn anslås å være mellom 33-70 millioner giftstoffer. Kreditt: Oatfjel Drilling.

Wintershall Tea har gjort betydelige funn av gass, kondensator og olje i Tuvalin Nordsjøen i Norskehavet.

Denne oppdagelsen følger boringen av Wild Gate-brønnen 6507 / 4-2S, som møtte hydrokarboner i de primære og sekundære målene.

Det tyske selskapet anslår at Tuvalins nordlige funn ligger på mellom 33-70 millioner fat oljeekvivalenter (PO).

Det primære forskningsmålet for brønnen er å bekrefte tilstedeværelsen av petroleum i bergartene i Central Jurassic Reservoir, som er maisdannelse.

Det andre letemålet for brønnen var å kontrollere petroleum ved to reservoarnivåer fra det sene kritt, i Letting- og Lange-systemene.

Windsorl sa at han også hadde identifisert hydrokarboner ved to grunne sekundære mål i brønnen. Det anslås å ha 38-87 millioner po integrerte ressurser.

Windshoe de CDO Hugo Diggraf sa: “Denne viktige oppdagelsen støtter vår strategi om primært å investere i infrastrukturledede forskningsaktiviteter som vil gi samarbeid med eksisterende sektorer.”

Brønnen er boret ved hjelp av Deepsia Aberdeen Rick, som nå vil bli flyttet for å evaluere det nærliggende Bergnab-funnet.

Dens lisensierte partnere planlegger å evaluere utviklingsalternativene for oppfinnelsen på Windshoe Tea and Production License (PL) 211.

Brønnen ligger 12 km nord for Tuvalin Field, som drives av Windsor, og 270 km nord for Christiansund.

Alves Solheim, administrerende direktør i Wintershall Tea Norge, sa: “Med denne oppdagelsen i Maria, Tuvalin og nå nord for Tuvalin, har Haldongbangen-området blitt et strategisk knutepunkt for Windsorh Tea i Norge.

“Det neste trinnet er å gjøre disse innovasjonene om til produksjonssektorer. Denne innovasjonen beskytter vår posisjon i regionen og lover å støtte ytterligere virksomhet i de kommende årene.”

