Olje- og gasselskapet Wintershall Tea har fullført boringen av en vurderingsbrønn i funnet av bergnapolje i Norskehavet.

Wintershall de Bergnam laget oppfinnelsen I april 2020 brukte Saibem Scorpio 8 Marine Drilling Rig.

Vurderingsbrønnen ble boret ved hjelp av Otfjel Drilling ‘Deepsee Aberdeen semi-ubåt.

Windshoe Dee re-entry og rating-brønner bekreftet oljefunn i Korn- og Dilje-systemene og demonstrerte ytterligere gassakkumulering i Forre-systemet.

Etter ferdigstillelse av vurderingsbrønnen anslås størrelsen på Corn & Tilje -oppfinnelsene å svare til 40 til 84 millioner fat utvinnbar olje, mens Forre -produksjonen anslås å inneholde ytterligere 13 millioner til 56 millioner fat fornybar oljeekvivalent , “Sa selskapet.

Funnet av Bergnapp ligger 200 km nord for Christiansund og 8 km vest for Windsorld Tea, nær den eksisterende infrastrukturen til oljefeltet Maria. Lisensieringskonsortiet vil nå evaluere potensielle utviklingsalternativer.

Hugo Diggraf, Administrerende direktør i Windshoe Dee og et medlem av teamet som har ansvaret for studien sa: “Vi er glade for å ha gjort et nytt funn i Haldongbangen -området utenfor Norskehavet. Vi vil nå jobbe tett med våre partnere for å bringe prosjektet til en endelig investeringskonklusjon.

Bergnab avgrensningsbrønn er den andre opererte letebrønnen til Windsorld Tea i Norge i 2021, etter oppdagelsen av det nærliggende håndkleet i PL 211 i mai 2021.

“Bergknob er en viktig oppfinnelse som bidrar til vår sterke posisjon på dette området i den norske garderoben. Vi er allerede godt etablert som en stor operatør i Haldonbangen -området i Maria og det nærliggende håndklefeltet,” sa han. Alv Solheim, Administrerende direktør i Wintershall De Norge. “Bergnab og Dowlin North vil styrke denne posisjonen ytterligere,” la Solheim til.

Deepsee Aberdeen Rick vil nå flytte til Vega Field, som drives av Windshoe Tea i Nordsjøen.

Operatøren har en eierandel på 40% i Windshoe Tee PL8366s Perknob -lisens. Partners Spirit Energy og DNO Norge eier hver 30%.