Wis Air stopper innenlandsruter i Norge

Wis Air, et europeisk budsjettflyselskap, vil snart stenge innenrikstjenesten i Norge. Den viser stengingen av tre ruter fra Oslo 14. juni, mindre enn et år etter at de ble lansert.

Innenrikstjenesten avsluttes i midten av juni

I følge nettstedet Livet i Norge, Wis Air slutter å fly norsk innenriks tjeneste innen to uker. Fra 14. juni avvikles tre ruter innen Norge. De er som følger:

Oslo-Bergen

Oslo-Trondheim

Oslo-Troms

Disse tjenestene drives av to Wis Airlines A320-fly – begrenset til en enkeltklassestruktur med 180 seter.

Det var først i oktober i fjor at Wis kunngjorde lanseringen av disse norske rutene, hvis kansellering kom som et ytterligere sjokk. I følge AirwaysmakeAvgjørelsen var basert på økonomiske og forretningsmessige hensyn, sa flyselskapet og la til at flyet ville bli omdirigert til andre markeder.

Faktisk har flyselskapet hatt utfordrende tider med innenlandske tjenester i Norge. NewsInEnglish.no Indikerer at flyselskapet måtte stenge sin base i Trondheim i februar på grunn av mild etterspørsel og reisebegrensninger for infeksjoner.

Hvilke flyselskaper vil fylle gapet?

Hvilke flyselskaper vil kjøre WIS-utgangsmarkedene når tjenestene utløper snart?

I motsetning til andre deler av verden der samfunnet sitter fast med suspensjonen av innenrikstjenesten, ser det ut til at Norge tjener mye bedre når det gjelder innenriks luftfart. Det er tre transportører som kjører på Wissal-cut-sporene:

Norge bruker sine Boeing 737-fly

Videro bruker DHC Dash 8-400

SAS med sine Boeing 737-fly

Det er faktisk stor konkurranse innen tjenester. Med disse rutene har flyselskapene mange tjenester om dagen, det er veldig forståelig hvorfor Wis Air valgte å forlate dette markedet.

Startup-flyselskapet Flyer kommer også inn i markedet i slutten av juni, med planer om å starte sin første tjeneste mellom Oslo og Troms. Denne transportøren starter på to 737-800-er, som begge er åtte år gamle.

Vi vil forbli i Norge, men definitivt i internasjonal forstand. Flyet opererer (eller vil snart gjenoppta) ruter som Bergen-Gdansk, Oslo-Katowice, Oslo-Riga og Oslo-Tallinn.

Selv under denne globale helsekrisen har Wis Air aktivt utvidet sine tjenester de siste årene. Bare i 2021 la Wis Air til 25 nye flyplasser i nettverket, noe som gjenspeiler selskapets ambisjoner om fremtidig vekst. Tidligere i år startet operatøren operasjoner i De forente arabiske emirater med sitt nye datterselskap, Wis Air Abu Dhabi.

Synes du dette er et flott trekk for Wis Air? Gi oss beskjed om hva du synes ved å legge igjen en kommentar.

Wis Air nådde ut etter et enkelt flykonsept. På tidspunktet for publiseringen var det ingen svar tilgjengelig.