Wolverhampton-kamerat Tottenham, Newcastle Surprise Aston Villa / Premier League / J25 / SOFOOT.com

Tottenham 0-2 Wolverhampton

Mål: Jimenez (7Og) Og Tendonkar (18Og) For ulv

Det tok bare tjue minutter for Wolverhampton å slå Tottenham. Ved å angripe London-burene gjorde mennene til Bruno Lazy en rask endring, godt hjulpet av de såperike hendene til Hugo Loris. Raul Jimenez tjente virkelig på keeperens to tapte baller, etter en kamp, ​​for å justere en volley på straffemerket. (0-1, 7Og). Loris er engasjert i en ny erkjennelse noen minutter senere ulverKonsekvenser av dårlig stigning og ulykke å se Leander Tendonkar ende i tomt mål (0-2, 18Og). Overfylte, den Spurs Til tross for Son Hyung-minis innsats, til tross for at han var veldig ensom, kunne ikke statusen deres heves. Seieren som gjorde at Orange satte seg på en sjuendeplass, ett poeng foran motstanderen på ettermiddagen.



Mål: Tripper (35Og) For skjærer

I kampen om vedlikehold startet kampen mot Aston Villa i Newcastle på sitt beste. En feil gjort av Joe Villag ved inngangen til området tillot Kieran Trippier å stoppe publikum foran med et kraftig frispark som ble litt avvist av Emiliano Puntia. (1-0, 35Og). Dominerte begynnelsen av andre periode Macbeth På slutten av kampen var motstanderen i stand til å motstå bølgene, ble hindret av et defensivt forsvar og målet ble på det sterkeste nektet Olly Watkins for offsidegrensen (63).Og) Ligger nå syttende i Newcastle, og fire poeng foran Exit Zone.