Wolves vs Tottenham Live: Den siste scoren som del Allie Net -straff, Harry Kane forlot benken

Her er Alastairs tanker om første omgang

Tottenham hadde fremhevet seg selv til pause, og hvis Steven Bergwig hadde gitt ballen til Dele Alli i sekstenmeteren hadde det vært med to mål.

Det er imidlertid ingen tvil om at ulvene hadde mer drama og mer motivasjon for angrepene sine.

I de tre siste tapte de seg. Så langt har Adama Drew preget det av sin absurde styrke og hastighet, men han sliter med å bruke det mye når det gjelder angripende områder.

Det kan sikkert endre seg i andre omgang, men han kan foreløpig ikke dra nytte av frykten mange Spurs -spillere har når han får ballen.

Selv da Oliver Skip taklet ham riktig, fikk den unge Spurs -midtbanen et gult kort for det.

For Tottenhams mål ble Sergio Reculens pasning skikkelig veid, og noen vil kanskje si at Alli lette etter kontakt, den kom sikkert. Alli gjorde ingen feil med boten.

Tottenham må holde spillet enda høyere i de tre siste, og det ville ikke være overraskende å se Kane komme fra benken på et tidspunkt hvis han fortsetter i denne posisjonen.

Bruno Lake, sjefen for ulvene, slår ut mot mengden ved hver anledning og skyver spillerne unna. Sporer må sørge for at de har svarene.