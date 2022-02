Wonder Boy Collection kommer snart for PS4 og Switch

ININ Games og Strictly Limited Games kunngjør returen av retroklassikere med Switch and Wonder Boy Collection på PS4.

Fysikkversjonen har fire titler fra Wonder Boy / Monster World Universe, som snart skal forhåndsbestilles i Europa og også tilgjengelig som en nedlastbar versjon på de samme datamaskinene. På toppen av det fungerer Strictly Limited Games på eksklusivt begrensede og samlerutgaver.

Gjennom 1980- og 1990-tallet begeistret Wonder Boys eventyr spillere i alle generasjoner og tiltrakk seg tilhengere over hele verden med sin blendende kraftfulle plattform og action-roll-flammende. Wonder Boy-spill er imidlertid sjelden utgitt i Vesten i moderne spillmaskinvare – før nå.

Utgaven får tittelen Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987), Wonder Boy in Monster World (1991) og Monster World IV (1994).

For å feire arven fra denne ikoniske spillserien, vil Wonder Boy Collection inneholde et nøye utvalgt utvalg av essensielle titler fra den legendariske serien, nøyaktig portert til dagens hjemmekonsoller, og utvidede funksjoner som Filter, Shader, Rewind og Fast Forward-alternativer. Og muligheten til å spare når som helst! På toppen av det kommer en samling med et praktfullt kunstgalleri!