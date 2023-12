Wonka at the Cinema: Hvorfor Hugh Grants rollebesetning i Oompa Loompa var kontroversiell

Det er en av de mest etterlengtede filmene i 2023. Og med god grunn: Selv om det ikke er en oppfølger til Charlie and the Chocolate Factory eller en oppfølger fra samme regissør, er fansen utålmodige etter å dykke tilbake i dette universet. Paddington-regissør Paul King regisserte denne filmen. I denne prequelen er vinkelen plassert på karakteren i Willy Wonkas ungdom. Rollebesetningen bidrar til filmens utålmodige forventning, spesielt Timothée Chalamet under Willy Wonkas store hatt. Men valget av skuespiller er kontroversielt. Hugh Grant som Oompa Loompa.

Det berømte lille folket Oompa Loompa er nøkkelmedlemmer i sjokoladefabrikken. Men det er nettopp denne fysiske egenskapen som gjør deg til jazz. Dette er første gang en upåklagelig skuespiller har spilt rollen som en Oompa Loompa. Dette ble muliggjort av spesialeffekter, men hvorfor tok du dette valget? Skuespiller George Cobain, kontaktet av BBC, snakket om saken: «Mange mindre skuespillere føler at de blir presset ut av bransjen og av kjærlighet. Mange mennesker inkludert meg håper å få daglige roller i daglige dramaer eller serier, men vi får ikke disse rollene. Den ene døren lukkes, men de glemmer å åpne den neste«, klager han. Han svarte også på sin Instagram-konto. «Så jeg så på traileren til Wonka og syntes den var ganske bra, helt til jeg kom til slutten og så Hugh Grant dukke opp som en Oompa Loompa. Hvorfor I de to foregående filmene ble alle Oompa Loompas spilt av korte menn, men denne gangen bestemte de seg for å la oss være i fred.«, han skriver.