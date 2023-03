Wood van Aert: «Jeg vil gjerne legge til Ronde eller Roubaix på listen min»

Wood Van Aert Han viste nylig at han er i god form. Tredjeplass på Milano-Sanremo, seier på E3 Harelbeke og andreplass på Gent-Wevelgem beviser dette. I dette siste løpet ga han seieren til sin franske lagkamerat Christophe Laporte. Søndag sikter han kun mot seier i Flandern Rundt. En uke senere er det andre monumentet, Paris-Roubaix, å se i Belgia. Han vant aldri verdens to største brosteinsløp.

«Jeg anser fraværet av Dylan Van Baarle som et tap for laget vårt. Han har motoren til å nå langt i klassikerneVan Aert sa under en pressekonferanse torsdag.Jeg føler meg bra. Jeg kom tilbake fra to tøffe løp. Alt gikk etter planen. Jeg er en lykkelig mann.«

I fjor ble Wout van Aert syk før Flandern Rundt. Han måtte til og med gi opp å delta på eksamen. «Heldigvis føler jeg meg bedre nå. En rundtur i Flandern er alltid spennende. Under rekognosering har sidene allerede støttespillere. Medieinteressen er også veldig høy. Det er et spesielt løp akkurat som Paris-Roubaix. Lagets mål er å vinne ett eller begge disse løpene.«

«Jeg føler at vi som et lag bygger en flott serie«, fortsatte Van Aert.»Vi har allerede drukket mye champagne, og vi føler veldig godt at vi har vunnet noen fantastiske løp. Søndagen er stressende for alle. Enten vinner du mye eller så gjør du det ikke. Hos Brooks starter alle friskt. Selvfølgelig gir et godt nyhetsbrev mye håp. Jeg vil gjerne legge til Ronde eller Roubaix på listen min. Disse rasene står høyt på ønskelisten min.«