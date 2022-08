Wood van Aert vender tilbake til konkurransen: «Forberedelsene til verdensmesterskapet starter her»

Hamburg Classic, som nå skal kalles Bemer Cyclassics, finner sted denne søndagen med et imponerende felt av sprintere. Mye mer imponerende enn Vultaen.

Jacobsen, som delte sprintseiere i den siste Tour de France, Philipsen, den siste europamesteren, og Groenewegen er bemerkelsesverdige. Det samme gjorde Arnaud Demar, som dominerte sin del i Giro-sprintene. Caleb Ewan, Phil Bauhaus, Alexander Kristoff og Alberto Dainese ankommer for å gjøre oppstillingen tykkere, som også er avhengig av Wood van Aerts tilstedeværelse.

Den grønne trøya fra forrige Tour de France er tilbake i Tyskland. «Etter Touren og kriteriene kunne jeg slappe av litt. Spesielt siden jeg var litt syk i denne perioden. Der kommer jeg ut av trening i to uker og ser på dette løpet som min åpning. Forberedelse til verdensmesterskapet i Australia.»

Faktisk vil Van Aert konkurrere i fire klassikere før verdenscupen om fem uker: Bretagne Classic og GPene i Quebec og Montreal etterfulgt av Hamburg Classic. «Jeg kan konkurrere på sprinten i dag, men vi har et godt kort å spille med Christophe Laporte, som viste i Tour of Denmark at han er i god form. Jeg tror ikke dagens løp ble valgt nok for meg.», forklarte Van Aert i starten til våre kolleger fra Laatste Nieuws. Det samme refrenget vil trolig bli gjentatt i ukene som kommer: regnbuetrøyen er Belgias eneste virkelige mål på slutten av sesongen.