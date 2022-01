«Wordle», ordspillet på nett som gjør amerikanere gale

Fem bokstaver, seks essays og ett enkelt ord å oppdage per dag: ‘Wordle’-formelen er ekstremt enkel, men de siste ukene har dette nettspillet tatt sosiale medier med storm i USA.

“Det gjør deg avhengig,” sa Susan Drubin, en amerikansk dagbladspiller i Wordle, til AFP. “Det er flott, det tar bare noen få minutter og det er en fin liten distraksjon,” legger den 65 år gamle pensjonisten til som bor i Maryland, på østkysten av USA.

Ifølge New York Times forsøkte 1. november 90 personer å finne dagens ord. To måneder senere, 2. januar, passerte de 300 000.

Prinsippet er barnslig: det innebærer å gjette det berømte ordet på fem bokstaver, i maksimalt seks forsøk. Hver bokstav som er gjettet på riktig plass vises i grønt, en god feilplassert bokstav i gult.

For alle, det samme ordet å finne hver dag, og i tilfelle feil å måtte vente til neste dag.

Etter å ha begynt å spille det for noen uker siden, har Susan Drubin sluttet seg til de tusenvis av spillerne som deler sine daglige poengsum på sosiale nettverk med hashtaggen #Wordle, og seks rader med fem fargede rektangler som viser hvor mange forsøk de gjør har løst problemet. gåte. .

– Ingen annonser –

Noe av det spesielle med Wordle er at det ble designet av en dataingeniør ved navn Josh Wardle, ikke for salg til allmennheten, men rett og slett som et underholdningsmedium. Denne briten, som bor i New York, har bestemt seg for ikke å tjene penger på spillet.

“Folk liker disse tingene på nettet som bare er morsomme,” sa Josh Wardle til The New York Times. Wordle “prøver ikke å gjøre noe mistenkelig med dine personlige data.”

Det er ingen reklame på siden, men noen surrogater har allerede ønsket å kopiere prinsippet og tjene penger på det. Imidlertid hadde disse klonene forsvunnet fra Apples app-butikk på onsdag.

Alt som gjenstår er en applikasjon som heter Wordle!, men opprettet for fem år siden og har ingenting med Josh Wardles spill å gjøre. Applikasjonen har opplevd mer enn 40 000 daglige nedlastinger de siste dagene, uten at designeren forsto hvorfor i utgangspunktet, forklarte han til Wall Street Journal.

Det virale spillet kan bare bli funnet på: powerlanguage.co.uk/wordle.

For Mikael Jakobsson, GameLab-forskningskoordinator ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), bør Wordle klassifiseres i kategorien «hobby»-spill.

Enkle mekanikkspill, «når du venter på en venn eller (…) når du venter på bussen din», sier forskeren til AFP.

– Vis frem på nettet –

Ifølge ham er suksessen til spillet delvis forklart av den enkle deling, på sosiale medier eller muntlig.

Etter å ha løst gåten “føler du deg veldig stolt av deg selv (…), akkurat her har du denne lille deleknappen. Så du kan vise deg litt frem, som vi vanligvis liker å gjøre, forklarer han.

Rachel Kowert, en psykolog som spesialiserer seg i videospill, florerer og fremkaller teorien om sosial sammenligning: alle ønsker å evaluere seg selv i forhold til andre.

Forskeren mener også at det å være «begrenset til ett spill per dag gir deg en følelse av psykologisk knapphet».

“Det gir deg lyst til å gå tilbake og spille dag etter dag,” sa han til AFP.

En annen fordel med spillet er at det er tilgjengelig for alle, så lenge du behersker engelsk …

Gitt den meteoriske populariteten til Wordle, var det bare et spørsmål om tid før det ble tilpasset andre språk.

– Sutom eller Motus –

Det har blitt gjort siden lørdag på fransk, med en variant kalt “Sutom”, et anagram av det nedlagte France Televisions TV-spillet “Motus”, som det bruker kodene delvis av.

På sutom.nocle.fr må den besøkende, i likhet med Wordle, gjette dagens ord på bare seks forsøk.

Men Jonathan Magano, som tilpasset Wordle til Sutom, forklarer til AFP at han ikke ønsket å ta opp alle særegenhetene til sin engelsktalende kollega.

Den 30 år gamle dataingeniøren utviklet Sutom på en enkelt dag, og brukte ord lengre enn fem bokstaver fordi “på Motus var vi fortsatt ett hakk over det.”

Etter bare fire dagers eksistens begynner sausen allerede å ta tak for Sutom.

En av Jonathan Maganos bekjente har bygget ham et verktøy for å identifisere det daglige antallet spillere som tweeter resultatene sine.

Fra 488 tweets på mandag, har Sutom allerede steget til nesten 1300 tirsdag ettermiddag.

Stilt overfor tilstrømningen, «denne middagen var kelneren litt dyr», smiler Jonathan Magano.