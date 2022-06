Working Blues, Holland tar imot Norge

Den andre dagens kamper i League of Nations fortsatte søndag og mandag med to kamper: Blues er hardtarbeidende og Holland går på vannet.

Til tross for mange endringer (Tchouaméni startet bare begge kampene), lovet ikke Blues Kroatia (League A, Group 1), selv om de kunne ha forventet bedre, og ga fra seg uavgjort (1-1). Merk at det første utvalget av Bowbucker-kameraet trådte i kraft ved 62Th Minutt i stedet for monegaskisk.

En 2-1-ledelse i Tsjekkia (League A, gruppe 2), Spania uavgjort i det 90. minutt med to uavgjorte uavgjorte på rad etter en kamp mot Portugal (1-1).

Dobbel fra Ronaldo for å komme tilbake som startende

I gruppe 2 i League A utlignet Portugal for Sveits med en brak fra Cristiano Ronaldo, som tok tilbake plassen i startelleveren.

To kamper, to mål for Earling Holland. Den fremtidige Manchester City-spissen vil bære Norge (League B, gruppe 4) på ​​sine skuldre. Lagets målscorer i Serbia (1-0), som scoret to ganger i Sverige (2-1) for Norges seier.

Redusert til 10 (72Th), Så på slutten av kampen klokken 9, tapte Alain Grease på banen mot Kosovo Hellas (League C, gruppe 2) 1 på Kypros.Tid Dagtid.

Stor overraskelse i League C (gruppe 3) med Kasakhstans seier over Slovakia (1-0).