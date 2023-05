World Hockey: Sveits-Norge Revisited: An Impenetrable Defense

Verdens hockey Sveits-Norge Revisited: Et ugjennomtrengelig forsvar Patrik Fischers utvalg har ennå ikke sluppet inn et eneste mål siden søndagens 3-0-seier over Norge i Riga. For første gang siden 1939. Lagt ut 14. mai 2023, kl. 20.22

I likhet med Leonardo Genoni på lørdag, gjorde Robert Meyer en tåkete inngang til konkurransen. AFP

To kamper, to seire og null mål. Sveits klarte sin første hockey-VM-helg effektivt. søndag i Riga mot Norge (vant 3-0), Nino Niederreiter og lagkameratene hans tok av tidlig før publikum mistet fart og kvalitet. Her er ting å huske fra denne andre delen og punktet for progresjon for neste del.

Patrick Fischers reaksjon

«Vi hadde en flott start. Vi lot dem ikke puste og de hadde hodet under vann i den første tredjedelen. Vi kunne ha ledet med tre eller fire null.

Konkurransens sveitser

Marco Miranda scoret ikke, men han ga to assist mot Norge. AFP

Marco Miranda. Genève-Cervet-spissen gjorde alle de riktige grepene og ga Andrea Glaser sin første seier i verdensmesterskapet. — Det var litt flaks, ler han. Jeg ville gi pucken til Simeone, men Glaser tok pucken i full fart og satte den i øverste hjørne.

er høydepunktet

Leonardo Genoni på lørdag og Robert Mayer på søndag var begge feilfrie. Sveits scoret ikke et eneste mål i den 120 minutter lange kampen Ikke siden 1939 startet de en verdensturnering som dette. Da viste laget en enorm styrke. Et godt varsel før den store deadline neste uke.

Fremskrittspunkt

I en mengde den dominerte stort sett, viste Sveits en viss mangel på disiplin. Tre straffer som ble sluppet inn i løpet av den midterste tredjedelen var unngåelige og kunne ha gjenopplivet Norge. «Når du slutter å gå på skøyter, begynner du å leke med stokken for å blokkere motstanderen, og dommeren ser det,» forklarer Andrea Glaser.

Status for dagen

En. Norges eneste skudd på mål i de første tjue minuttene. Denne magre rekorden viser Sveits» gode start på kampen. Absolutt dominans.

jegeren

Calvin Durkoff avsluttet kampen i det tredje minuttet av den andre kampen. HC Lugano-spissen mistet balansen og havnet på brettene. Han må gjennom en skulderoperasjon og ventes å være ute i åtte uker. Han er erstattet av Damien Ryatt (LHC).

Merk at dette tillegget ikke har noen effekt på ankomstene til Nico Hisier og Jonas Seigenthaler. Fra og med i år tillater reglene en skadet spiller å erstatte en av de 25 kvoteplassene uten at en nybegynner tar den. Så Sveits har fortsatt to ledige plasser.

Neste kamp

Med en-dags fravær på mandag møter Sveits Kasakhstan, som vant knepent i fjor i Helsinki (3-2), Kasakhstan slo Norge på straffer for sin debut klokken 19:20 tirsdag.