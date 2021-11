World Qualifying Rounds-2022: Hvem er den paranoide og kvalifiserte i Europa? Her er brukerveiledningen for Europas neste demninger

Nederland sjekket billetter til verdensmesterskapet i 2022 i Qatar tirsdag, mens Tyrkia, Ukraina og Wales må gå til sluttspillet for å kvalifisere seg.

Ti europeiske lag har allerede kvalifisert seg til verdensmesterskapet i 2022 (21. november – 18. desember 2022) med totalt 32 kamper i Tyskland, England, Belgia, Kroatia, Danmark, Spania, Frankrike og Serbia. Sveits og Nederland.

De tre andre europeiske nasjonene vil vinne billettene sine ved slutten av sluttspillet i slutten av mars 2022, med trekningen 26. november i Zürich (Sveits).

De tolv sluttspillene (10 andreplasser i gruppen og to lag valgt i henhold til den endelige klassifiseringen av Nations League: Østerrike og Tsjekkia) deles deretter inn i tre tabeller. De skal spille hver sin kamp i semifinalen (24. og 25. mars) og finalen (28. og 29. mars) med ekstraomganger og straffesparkkonkurranser.

Vinneren av hver finale går videre til verdensmesterskapet i 2022.

De seks beste lagene i kvalifiseringsrunden vil bli rangert i trekningen og vil ha fordelen av å vinne på hjemmebane i semifinalen, mens en annen trekning avgjør hvilket land som skal møte sin egen motstander i finalen på demningene.

Dam-lag:

+ Østerrike

+ Skottland

+ Italia

+ Nord-Makedonia

+ Wales

+ Polen

+ Portugal

+ Tsjekkia

+ Russland

+ Sverige

+ Ukraina

+ Tyrkia

Lag som allerede er kvalifisert:

+ Tyskland

+ Storbritannia

+ Belgia

+ Kroatia

+ Danmark

+ Spania

+ Frankrike

+ Serbia

+ Valg

+ Nederland

Kveldskamper:

En uavbrutt seier for franskmennene

Frankrike vant 2-0 på slutten av VM-kvalifiseringskampene 2022 i Helsingfors tirsdag, med scoringer fra Karim Benzema og Kylian Mbabane i andre omgang mot Finland som ikke kvalifiserte seg til kampen i Qatar.

Allerede kvalifisert, avsluttet Blues 2021 på en positiv note (8-0) tre dager etter å ha vunnet billetten til Qatar mot Kasakhstan. Finlands nederlag vil komme Ukraina til gode, og havne på andreplass i gruppen etter en 2-0 seier over Bosnia-Hercegovina og kvalifisere seg til det planlagte sluttspillet i mars 2022.

Nederland, Ukraina og Tyrkia kvalifiserte seg til sluttspillsrunden

Nederland beholdt sin førsteplass og gjorde det de trengte for å kvalifisere seg direkte til verdensmesterskapet i 2022 på tirsdag, mens de gikk gjennom demningene i Tyrkia og Ukraina. På slutten av en tett og spent kamp, ​​Bergwig (84.) på et hardt slag, vant nederlenderne 2-0 mot Norge, og Debe (90. + 1), synonymet for VM-billett, avgjorde. 2022 (21. november – 18. desember) i Qatar.

Dette miraklet skjedde ikke med Norge, som måtte vinne fullstendig for å tro at de måtte ta en av de to plassene i utgangspunktet, beregnet på dårligere prestasjoner enn deres eget spill fra Tyrkia. Tyrkerne vant imidlertid 2–1 i Montenegro for å beholde sluttspillplassen og beholde plassen i verdensmesterskapet.

I gruppe D endte Ukraina på andreplass fra Finland, etter å ha slått Frankrike 2-0 for å bli verdensmestere og har allerede kvalifisert seg. The Blues vant med et mål fra Karim Benzema og et utmerket krøllet skudd av Kylian Mbabane. Ukrainerne slo Bosnia 2-0, nok til å passere finnene med 12 poeng for å gå videre til sluttspillet i mars.

Wales endte på andreplass i gruppe E, og slo Belgia 1-1 i Cardiff, med Kiefer Moore som svarte på Kevin de Bruyne. Walisere er foran Tsjekkia, og slår Estland 2-0 i samme gruppe, selv om det også vil se kvalifiserende sluttspill gjennom Nations League.