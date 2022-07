Uflaks for alle tre tornadoene våre. Kevin Borley, Dylan Borley Og Alexander Doom De ble eliminert i semifinalene på 400 meter for menn under kveldens verdensmesterskap i Eugene.

Plassert i spor 4 i den første semifinalen, Dylan Borley, 29, ble nummer fem på 45.41, men satte den nest raskeste tiden i karrieren bak sin personlige rekord på 45.18 14. juni i Bern. amerikansk Michael Norman Serien ble vunnet av Storbritannia på 44,30 minutter Matthew Hudson-Smith (44,38)

Gå ut av 7. korridor, Katastrofe25, ble nummer seks på 45,80 i den andre semifinalen, der grenadieren dominerte. Bestemor James (44,74) foran Botswana Ikke vær redd (44,94) er Dooms personlige rekord på 45,34.

En bronsemedaljevinner i Daegu i 2011, over denne distansen, Kevin Borley, 34, startet fra andre bane og ble nummer fem i den tredje semifinalen på 45.26. Hans personlige rekord er 44,56. amerikansk Mester Alison Serien ble vunnet på 44,71 sekunder foran det sørafrikanske laget Wayde Van Niekerk (44,75)

Kevin Borley endte på 12. plass, Dylan Borley på 14. plass og Doom på 19. plass. De to beste i hver av de tre semifinalene og de raskeste gjenværende to gangene går videre til finalen, planlagt til lørdag i Belgia klokken 16.35. Alle tre rytterne er jevne i 4x400m stafett og forhåpentligvis en medalje for de belgiske tornadoene.