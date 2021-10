WoW 9.1.5 Patch-utgivelsesdato, når vil Shadowlands-oppdateringen bli utgitt? – Breakflip

Etter lang ventetid har Blizzard annonsert utgivelsesdatoen for Patch 9.1.5 for World of Warcraft Shadowlands. Finn det vesentlige ved fornyelse her.

Nesten 4 måneder etter utgivelsen av den siste Major Patch World of Warcraft, Snøstorm Kunngjør utgivelsesdatoen for Patch 9.1.5 Skyggelander. Denne oppdateringen vil ikke introdusere nye raid eller fangehull, men vil bringe mange flere betydelige endringer. World of Warcraft Shadowlands Link 9.1.5 Så kommer på 3. november 2021. Når vil WoW Shadowlands Patch 9.1.5 bli utgitt? Blizzard annonserte på Twitter at World of Warcraft-oppdateringen 9.1.5 ville bli utgitt. 3. november (Bevis) Denne lille oppdateringen forventes imidlertid av mange spillere. 9.1.5 Kommer 2. november. # Skygge lander ? https://t.co/q3ja1T0P66 pic.twitter.com/AGD1xXZtQs – World of Warcraft (Warcraft) 21. oktober 2021 Selv om denne nye forbindelsen ikke gir nye raid eller fangehull, vil oppdatering 9.1.5 bli introdusert Legion innhold i timewalking I tillegg til Retur av Magi Tower. Nyheter Tilpasningsalternativer Karakterer er tilgjengelige med World of Warcraft-oppdateringen. Justering for Menigheter, The Alliansearter Og detteTast inn Patch-notater er også inkludert. Som en påminnelse vil denne lenken være tilgjengelig i Nord-Amerika 2. november og Den tredje, med ukentlig tilbakestilling, i Frankrike og Europa. Den neste nøkkellenken, 9.2, har Blizzard ennå ikke gitt noen informasjon om innholdet eller mulig utgivelsesdato.

Lagt ut 21.10.2021 22:45



Ved Volgograd