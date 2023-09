WRC Akropolis: Neuville i kvikksand

Rallyet er allerede et mirakel. Etter de siste dagers syndflod som herjet Hellas, fikk Akropolis en god start. Denne fredagen kom ikke Moder Natur for å forstyrre løpet av rallyet. I stedet led uregjerlige seere da dagens hovedbegivenhet, den fjerde spesialen, ble avlyst. I de olympiske gudenes land var Thierry Neuville fast bestemt på å gjenopplive, og han er tredje i mesterskapet, godt unna Calle Rowanbera.

Hyundai-sjåføren nølte ikke med å vinne flere skrammer, nok til å bombardere lederen av rallyet. Men blyet hans henger i en tråd. Faktisk, under SS6, var Hyundais pålitelighet nok en gang i aksjon med en revidert differensial. «Den siste spesialen var stressendeNeuville er enig. Ikke bare var det veldig vanskelig helt til den siste kilometeren, men fra begynnelsen var det en merkelig lyd. Før det hadde jeg overføringsproblemer. Jeg kunne ikke gå gjennom de tre første fullgassgirene.

Igjen stiller det koreanske teamet med en skjør bil. Den andre i20-en som ble kjørt av Esapekka Lappi fikk en lekk radiator. Helt sikkert…

Med disse tilbakeslagene kunne Neuville føle Sébastien Ogiers pust i nakken. En Ogier spilte dommer og gled forbi Calle Rowanbera. Den unge finnen ble mindre forlatt enn forventet. For å åpne veien ble sand omgjort til leire ved hjelp av nordisk regn. I disse kvikksanden er skuring mindre skadelig. «Puslespillet blir nå valget av dekk, legger Neuville til. Så langt synes jeg vi har gjort et godt valg. Men bare hvis vi alltid er i riktig posisjon på slutten av rallyet.

Zeus» tordenbolt falt på M-Sport, som mistet to av komponentene. Pierre-Louis Loubet trakk seg på grunn av en teknisk feil, mens Ott Tänak ble straffet… 3 minutter og 40 sekunder for 22 minutter for sent! Legg merke til den gode starten på rallyet av Greg Munster og Luis Luca, 9. i WRC2 i deres Fiesta Rally2.