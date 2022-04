WRC Croatia: I teorien krasjer Nue og presser Hyundaien til å bli med i serviceparken (direkte video kl. 15.00)

Finnen Kalle Rowanpera (Toyota Yaris GR Rally1) Den tredje runden av verdensmesterskapet i rally, på slutten av en fire-etapps syklus som konkurrerte denne fredag ​​morgen, leder Rally Kroatia.

Mesterskapslederen, læreren for tre av de fire raskeste tidene, er 47,3 sekunder foran Ott Dunk (Hyundai i20 N Rally1), andre. Craig Breen (Ford Puma Hybrid Rally1), tredje, fulgte på 49,2 sekunder.

SS4 ble nummer to, 12,5 sekunder bak Calle Rowanpera, Teori Newville (Hyundai i20 N Rally1), fikk motorproblem (Transformator?) På veien før du blir med i serviceparken. Han måtte gjøre det sammen med lagkameraten Martijn WydaegheSkyv bilen 800 meter.

Begge mennene kom helt utslitte etter å sjekke inn og ble bøtelagt med 40 sekunder for å ha klokket fire minutter for sent. De er nå fjerde sammenlagt, 52,5 sekunder bak Galle Rowanpera.

Gjett Greensmith (Ford Puma Hybrid Rally1) I løpet av det femte minuttet (1: 23,2).

Elphine Evans (Toyota Yaris GR Rally1), åttende totalt på 2:01,9, ble punktert mer enn ett minutt i SS1 før han traff scratch på SS3 (1:20,0) … deretter en andre punktering på SS4, denne gangen tapt med kortere tid ( 16,8 sekunder).

Rallyet er allerede over Especka Lubby (Toyota Yaris GR Rally1), kolliderte med en stor stein i siden av veien og ble tvunget til å trekke seg i den første spesialen. Pierre Louis Loubet (Ford Puma Hybrid Rally1) ble truffet av tre punkteringer med to spesielle intervaller og ble tvunget til å trekke seg.

I ES3, Adrian Formax (Ford Puma Hybrid Rally1) gjorde en feil i første sving og skadet bilen hans, og tvang ham til å parkere der den dagen.

I denne fredag ​​ettermiddag viser den nye ringen av fire spesialiteter for totalt 60,19 kilometer mot klokken. Vi inviterer deg til å nyte disse fire scenene live med kommentarer, hvorav to er direkte på video.

fredag

SS5: Mali Lipovec – Grdanjci 1 (19,20 km): Direktesendt video (15:00)

SS7: Krašić – Vrškovac 2 (11,11 km): Direktesendt video (16:50)