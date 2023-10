WRC: Franske Pierre-Louis Loubet erstatter Nicolas Gilsole som co-driver.

fransk Pierre-Louis Loubet (M-Sport/Ford), delte han seg fra sin belgiske co-driver Nicholas Gilsole Forrige uke avsluttes WRC-sesongen med franskmannen Benjamin WeilasDet meldte han torsdag.

Begge debuterer i sesongens siste runde, Central European Rally i Tsjekkia, Tyskland og Østerrike fra 26.-29. oktober. «Neste uke vil jeg ikke tenke så mye på slutten. Jeg vil ha et godt rally med en ny co-driver. Dette er det første rallyet med Benjamin, så jeg ønsker å få selvtillit og gjøre et normalt rally«, forklarte Pierre-Louis Loubet på den offisielle WRC-nettsiden.

Franskmannen, som hadde kjørt med Nicolas Gilsole siden sesongstart, bestemte seg for å skille seg fra belgieren etter nok en krasj i full fart under Chile Rally i slutten av september. Duoens Ford Puma veltet, men heldigvis var duoen uskadd.

Benjamin Veillas er ikke fremmed for WRC ettersom han var franskmannens co-driver Sebastien OgierÅtte ganger verdensmester, i fem stevner forrige sesong.

Pierre-Louis Loubet (26) konkurrerte i sin første hele sesong i WRC, og fullførte bare 4 av 11 løp, og ble nummer seks to ganger og sjuende to ganger. Han var bare 11. på den foreløpige verdensrankingen før sesongens to siste begivenheter i Sentral-Europa og Japan.