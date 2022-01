WRC Monte-Carlo signerte SS16: Ogier punkterer og Loeb scratch og tok ledelsen igjen på 9,5 før den siste spesialen!

Utrolig vri. Det eneste han måtte sørge for var å være nøyaktig forsiktig med de dårlige tauene og slagene, knivstukket Sebastien O’Groats foran til venstre. Toyota-føreren tapte 34,5 sekunder på den beste tiden satt av Sepp Lope, så han var foran 9,5 før Power Stage. Kan de københavnske ekstremistene ta ledelsen i den siste spesialen, som var 4,6 ganger raskere enn rivalen i første omgang? Spenningen er på topp før siste episode der lederne starter klokken 13.00.

SS15: Den første ripen for Newville og Hyundai i hybridtiden!

Power Stage-øvelsen, i motsetning til Elphin Evans (som også hadde en punktering) og Kale Rowanpera sakket ned farten for å forsvare gummiene sine, og signerte sin første ripe på hybridbiler. Era. Men alt var fortsatt ikke riktig for belgieren, som fortsatte å klage på oppførselen til bilen hans:

“Differensialen bak fungerer ikke som den skal. Jeg spinner mye, spesielt i ujevnheter.” Uvitende om at tiden hans ikke kom til å bli beseiret med to seps, overbeviste han til slutt belgieren. “Jeg skal prøve å få noen poeng på Power Stage, men det kommer ikke til å bli lett.”

Sepp Lobe var forsiktig i de frysende områdene og ga opp 4,6 til styreformann Sepp O’Groats. Nå er gapet 24,6.

“Ja, jeg stoppet, jeg var veldig nølende i de frysende områdene. Grepet skiftet fra et hjørne til et annet, og jeg ønsket å unngå å ta noen risiko. Denne avgjørelsen var veldig viktig for Ford.” Sa den ni ganger verdensmesteren.

Seb Ogier har to spesialiteter og er tretti kilometer unna den niende seieren i Monte-Carlo. “Du må være forsiktig. Noen steder var det veldig vanskelig. Jeg var spesielt nøye med å unngå punkteringer.” Toyota-sjåføren kommenterte.

Et tøft slag på WRC2 for Gregory Munster og Johann Rossel. I kampen om tredjeplassen punkterte begge rytterne Elphin Evans på samme plass. De tapte nesten to minutter og ga Nicole Griacin 3. plass.

Hyundai Belgium-føreren er rangert som nummer 5 i den samlede rangeringen (12. totalt), og må motstå franskmannens retur til 14,4 hvis han ønsker å beholde sin topp 5 plass i WRC2.

SS14: Scratch for lobe 20 sekunder tilbake fra Ogier, Solberg føler seg dårlig og gir opp

Fortsatt ubeseiret satte gamle Lion Sebastien Lope en bedre tid på 1,1 foran Sebastien Ojier i dagens første spesialkamp mellom La Penne og Colongus. Så intervallet er 20 sekunder og tre nivåer er igjen. Ford-sjåføren opprettholder et visst trykk, men Toyota-sjåføren finner andre press og har perfekt kontroll.

“Den beste tiden er god, men 1.1 er ikke mye,” Lo ni ganger mester på slutten, den beste prestasjonen til arrangementet i forbindelse med Sepp O’Groats.

Utstyrt med supermyke dekk “Lagre kuponger for Power Stage”, Theory Newville ble nummer 6 i runden. Etter hjemkomsten til Oliver Solberg har ikke belgieren noe annet å se etter, og vi håper å være den eneste Hyundai-føreren. Sverige ble godkjent av teamet hans til å trekke seg fordi han var uvel etter å ha pustet inn røyk som kom ut av motorrommet i to dager. Siden Sverige reiste mer enn en halvtime etter å ha forlatt veien dagen før, endrer ikke dette noe i mesterskapet for konstruksjonskonkurrenter. Sjansene for å åpne sin personlige poengsum under Power Stage var svake fordi han så ut til å henge etter fra starten av denne Monte-Carlo.

For andre, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera, Gus Greensmith, Takamoto Katsuta, som fremfor alt har som mål å holde dekkene så nærme som mulig til den siste spesialen. Det er på tide at Rally Authority endrer denne regelen for å unngå søndagsrally. For eksempel, for å få poeng på Power Stage, hvorfor ikke kreve at du må ha fullført minst én (eller to ganger) på de første 5 plassene i de foregående stadiene av det nivået?

På WRC2 var den beste tiden for Andreas Mickelson 3,9 fremover foran Johan Rochelle og bare 3,2 for WRC3 verdensmester, mer enn vår lagkamerat Gregory Munster, som var 7,1 raskere. På den generelle rangeringen beholdt han sin 9. plass totalt (som ville tillate ham å få sine første poeng i verdensmesterskapet i alle kategorier) og fremfor alt sin plass på WRC2 26.9, foran franskmannen.