WRC Monte-Carlo SS2: Evans skyter først

Den svært etterlengtede, første nattetappen av Monte-Carlo og 2024 WRC har avsagt sin dom. Med utgangspunkt i en uforurenset bane på 100 % tørr asfalt, signerte visemesteren Elfin Evans de to første ripene, og tok en ledelse på 15,1 over Hyundai fra Thierry Neuville. «Bilen beveger seg mye, vi er veldig fleksible og klargjort for snø» Skam belgieren som, som alle Hyundai-sjåfører, monterte det supermyke dekket for å begynne å spare på de myke. Vi må vente til søndag for å se om denne taktikken fungerer. Men i svært tørre forhold (det er ventet kun én km is på toppen av spesialen fra denne fredag ​​morgen), vil ikke 20 myke dekk være nok…

Ni ganger vinner av arrangementet Sebastien Ogier er 3. på 21.6. «Veien er allerede veldig skitten» Gapençais ble forbigått av Ott Tanaks andre Hyundai 1.2. «Det er utrolig. Jeg har et problem med gasspedalen.» Estisk klage. Lagkameraten Andreas Mickelson har det samme problemet. Adrien Fourmaux i den første Forden er nummer 5 på 39 sekunder. Gregoire Munster ble nummer 7 to ganger og var 1,06 bak lederen. Puma-fører Andreas Mikkelsens tredje i20 leder WRC1 med 2,8. «Den første etappen var dårlig» utbrøt den luxembourgske lisensinnehaveren. «Vi testet i snøen, jeg kjørte ikke i det tørre. Jeg er her for å lære og gå til slutten.» Overraskelse i WRC2 med spanjolen Pepe López (Skoda Fabia) foran de to Citroen C3 DG Sport av Nicolae Griassin og Yohan Rosell. Sami Bajari er 4. foran Stéphane Lefebvres andre Burton Racing Yaris i den første Toyotaen. Oliver Solberg (Skoda) og Nicolas Siamin (Hyundai) fulgte igjen. READ Burton Albion 0-1 Ipswich Town En tredje spesial er planlagt til fredag ​​klokken 8:51. Rangering etter ES2: 1. Evans-Martin (GB/Toyota Yaris WRC1) på 26.12.9; 2. NEUVILLE-WYDAEGHE (BEL/Hyundai i20 WRC) 15.1; 3. Ogier-Landais (Fra/Toyota Yaris WRC1) 21,6; 4. Thanak-Jarvioja (Øst/Hyundai i20 WRC1) 22,8; 5. Fourmaux-Coria (Fra/Ford Puma WRC1) 39,0; 6. Katsuta-Johnston (Jap-GB/Toyota Yaris WRC1) 46,3; 7. MUNSTER-LOUKA (BEL/Ford Puma WRC1) 1.06.0; 8. Mikkelsen-Eriksen (Nor/Hyundai i20 WRC1) 1.08.8; 9. Lopez-Vazquez (Esp/Skoda Fabia WRC2) 1.36,5; 10. Gryazin-Aleksandrov (Rus/Citroën C3 WRC2) på 1.50,7