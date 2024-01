WTA Hobart – Elise Mertens i finale etter 2t58 maraton: «Jeg vet hvordan jeg skal holde meg kjølig»

«Det er klart at det kunne gått begge veier», sa hun da hun forlot retten. «Det var en veldig tøff kamp, ​​men all æren går til henne. Daria er også en stor spiller. Forholdene var ikke enkle på grunn av vinden og publikum bak henne. Men jeg visste det før jeg gikk på banen. Jeg visste hvordan . Jeg spilte punkt for punkt, spesielt for å holde meg rolig til slutten. «Ga ham ikke for mange sjanser. Du vet aldri hva som kommer til å skje når du er i en tie-break. Det var mange tette kamper, men jeg er veldig fornøyd med resultatet. Det var en kamp av høy kvalitet.»

Elise Mertens er her igjen i finalen i Hobart, hvor hun skrev de to første linjene på premielisten sin, og vant i 2017 og 2018. Den belgiske N.1 møter amerikanske Emma Navarro (WTA) lørdag klokken 32. ), 22-åringen, ser etter en niende tittel etter seieren i Monastir på slutten av 2023, standard N.2 han aldri har møtt.

«Det er utrolig å være her i finalen igjen,» fortsatte han. «Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har veldig gode følelser på dette stadion. Jeg var fornøyd allerede etter min første kamp og det er flott å kunne fortsette denne reisen til slutten.»