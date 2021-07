WTO uformell dialog krever ministererklæring om plast | Nyheter | SDG kunnskapssenter

WTO-medlemmer som deltar i den uformelle dialogen om plastforurensning og handel med miljømessig bærekraftig plast (IDP) utforsket måter å styrke politisk sammenheng gjennom kollektive tilnærminger og forbedre teknisk bistand til utviklingsland, som å støtte global innsats for å redusere plastavfall og oppnå en sirkulær økonomi for plast. For å lede videre handling, ba deltakerne om en erklæring på den tolvte ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (MC12).

En gruppe WTO-medlemmer lanserte IDP i november 2020 “for å undersøke hvordan forbedret handelssamarbeid, innenfor WTOs regler og mekanismer, kan bidra til lokal, regional og global innsats for å redusere plastforurensning og overgang til en mer sirkulær og miljøtilnærming.” En bærekraftig global plastøkonomi. “Denne innsatsen forsøker å utfylle eksisterende internasjonale prosesser. Den uformelle dialogen er åpen for alle WTO-medlemmer, og inkluderer for tiden 16 medsponsorer: Australia, Barbados; Cabo Verde; Canada; Den sentralafrikanske republikk; Kina; Ecuador ; Fiji. Gambia. Jamaica, Kasakhstan, Marokko, New Zealand, Sveits, Thailand og Storbritannia Australia, Barbados, Kina, Ecuador, Fiji og Marokko fungerer som koordinatorer for internt fordrevne.

Blant hovedtemaene identifisert av talsmenn for diskusjon i 2021: bedre åpenhet; overvåke handelstrender; markedsføring av beste praksis; fremme politisk sammenheng definere omfanget av kollektive tilnærminger; vurdering av kapasitet og behov for teknisk assistanse; og samarbeid med andre internasjonale operasjoner og innsats.

Under et møte 21. juni 2021 inviterte ambassadør José Valencia fra Ecuador og ambassadør Chad Blackman fra Barbados deltakerne til å undersøke sammenheng i politikken, utforske kollektive tilnærminger og vurdere kapasitetsbyggingsbehov i utviklingsland. Med oppmerksom på viktigheten av å definere hvordan handelspolitikken kan utfylle internasjonal, regional og lokal innsats for å bekjempe plastforurensning, sa koordinatorene at medlemmene “må huske på” nylig vedtatte politikker og milepæler som skal oppnås i 2021, inkludert Glasgow-klimaet. Conference on Change (COP 26) og FNs konferanse om biologisk mangfold (COP 15).

En annen IDP-koordinator, den kinesiske ambassadøren Chenggang Li, inviterte medlemmene til å begynne å diskutere strukturen til ministerdeklarasjonen, som, sa han, kunne inneholde viktige funn fra IDP-diskusjonene og en “veikart mot konkrete resultater i MC13”. Han fremhevet viktigheten av å sikre synergier mellom internt fordrevne mennesker og andre miljømessige bærekraftsinitiativer i WTO, for eksempel Structured Debates on Trade and Environmental Sustainability (TESSD), så vel som internasjonale prosesser utenfor organisasjonen.

WTO-sekretariatet har identifisert behovet for en ‘global kartlegging’ av plastverdikjeden og å analysere mulighetene og utfordringene knyttet til denne prosessen. Sekretariatet uttalte at WTO-medlemmers deltakelse i diskusjoner om plast “fire ganger” etter lanseringen av IDP, inkludert i CTE-møter, hvor mange medlemmer utvekslet studier og erfaringer om marin forsøpling, plastforurensning og partnerskap mellom offentlig og privat sektor ( OPS) i overgangen til en sirkulær økonomi, blant annet.

Medlemmene lyttet til gjestetaleres presentasjoner av nylige studier, prosjekter og leksjoner i å takle plastforurensning. EU informerte deltakerne om sin politikk for å støtte overgangen til en sirkulær plastøkonomi, inkludert EUs plaststrategi, engangsplastdirektivet og Zero Pollution Strategy. Norge fremhevet en studie om “rollen til regionale virkemidler for å styrke samarbeidet om marin plastforurensning” og etterlyste en “ny global avtale”.

Under diskusjonen, medlemmer:

var enig i at plastspørsmålet er en global utfordring som krever multilaterale løsninger der WTO kan spille en sentral rolle, blant annet ved å ta opp politiske inkonsekvenser langs plastverdikjeden;

La merke til viktigheten av å innlede forhandlinger om en global avtale for plast innenfor rammen av FNs miljøforsamling (UNEA), samtidig som man sørger for at IDP-diskusjoner støtter ethvert internasjonalt resultat;

oppfordret til å koordinere innsatsen for å begrense unødvendig engangsplast og oppmuntre til bruk av miljøvennlige alternativer; Og

Understreket behovet for å styrke teknisk bistand til de minst utviklede landene og utviklingsland for små øyer.

FNs miljøprogram (UNEP) sa at Verdens handelsorganisasjon kunne gi “sårt tiltrengte” handelsregler om produksjon og forbruk av plastvarer. Graduate Institute of Geneva har gitt anbefalinger om hvordan internasjonal handelspolitikk kan bidra til å bekjempe plastforurensning gjennom for eksempel handelsforbud mot engangsplast og fjerning av handelshindringer for ikke-plastiske alternativer.

Det internasjonale instituttet for bærekraftig utvikling (IISD) har foreslått at fremtidig arbeid innen den uformelle dialogen kan organiseres i henhold til fire mål der handelspolitikken kan spille en viktig rolle: å redusere det globale markedet for problematisk plast; utvikling av markedet for alternativer og resirkulert plast; bedre tilgang til teknologier for håndtering av plast og plastavfall; og reformere subsidier for fossilt brensel, noe som sannsynligvis vil bidra til å holde prisen på jomfru plast lav.

Ambassadør Blackman sa at diskusjonene “genererte noen nøkkelelementer for å formulere MC12-resultatet og føre dialogen videre.” Han sa at det kommende IDP-møtet, ledet av Australia, ville fokusere på utfallet av MC12, og inviterte alle medlemmer til å bli med. [WTO Press Release] [SDG Knowledge Hub Sources]