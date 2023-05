WWDC 2023: Mixed reality-headset vil være kjernen i Apples arrangement. Hvilke andre kunngjøringer kan du forvente? – AM Business

Cupertino-selskapet sendte sine offisielle invitasjoner denne uken til sin WWDC-lanseringskonferanse, sitt årlige møte for utviklere. Flere store kunngjøringer ventes på arrangementet, inkludert formaliseringen av mixed reality-headsettet.

Når ? Mandag 5. juni kl. 19.00 (belgisk tid)

ENTEN ? På Apple Park, i Cupertino, California, men også online, live, på det amerikanske firmaets nettside, så vel som på YouTube-kanalen.

Det? Ulike programvare- og maskinvarekunngjøringer.

Apples økosystemoppdatering

WWDC-lanseringskonferansen er tradisjonelt Apples tid for å introdusere nye versjoner av de forskjellige operativsystemene. En regel som Cupertino-selskapet ikke bør fravike i år.

Derfor kan vi forvente presentasjon aviOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 og tvOS 17.

Noen store innovasjoner i iPhone-operativsystemet er ventet, men ellers har lite informasjon lekket ut, noe som tyder på at oppdateringene bør begrenses til noen få forbedringer.

Men også : Tredjeparts appbutikker kan bli introdusert for iPhone, så vel som iPad, men ingenting er mindre sikkert. Vi vet hvor mye Apple er imot dette, men press fra regulatorer, spesielt europeere, kunne ha overvunnet motvilje.

Formaliseringen av mixed reality-headset, endelig

Hvis noen tvil fortsatt vedvarte, ser invitasjonene som ble sendt av Apple til pressen og utviklere ut til å ha bekreftet det mange hadde ventet på lenge: Cupertino-selskapet vil formalisere sine første virtuelle og utvidede virkelighetshodesett.

Bak den stiliserte fuglen på invitasjonene er et hint av den berømte hjelmen. Det er i alle fall manges tolkning. Krumningen av vingene på skjæren fremkaller et visir, mens halen symboliserer feste til hodeskallen.

I tillegg kommer det faktum at flere profesjonelle innen virtuell og utvidet virkelighet er invitert til arrangementet. Her igjen, nok til å fjerne den siste tvilen.

Før det indikerte andre elementer allerede at Apple planlegger å presentere sitt første mixed reality-produkt.

Hva vi tror vi vet om Apple Reality Pro – Navn TBC:

Enheten ville ha to 4K-definisjon OLED-skjermer ett for hvert øye, samt rundt femten kameraer. Åtte av dem vil bli brukt til å kopiere det ytre miljøet for å produsere en falsk utvidet virkelighet. De andre 7 vil bli brukt til å spore brukerens bevegelser, for å tillate interaksjon med applikasjonene.

ett for hvert øye, samt rundt femten kameraer. Hjelmen ville bli fylt med øyesporingssensorer , samt tilpasse skjermen. Synsfeltet ville være bredt, opptil 120 grader.

, samt tilpasse skjermen. Synsfeltet ville være bredt, opptil 120 grader. Til dette vil det komme et svært sofistikert romlig lydsystem å fremme fordypning.

å fremme fordypning. Objektet som sådan ville åpenbart være som Apple, nøkternt og sofistikert i førsteklasses materialer.

Et nytt operativsystem Det vil bli presentert parallelt, xrOS eller RealityOS.

Det vil bli presentert parallelt, xrOS eller RealityOS. Apple vil tilby en skreddersydd opplevelse av sine ulike tjenester, spesielt TV+, Fitness+ og Arcade.

Hvis innleveringen din går bra 5. juni, premieren ville ikke være planlagt før slutten av året .

. Nok til å gi de det gjelder tid til å ofre seg og spare penger, for det skal betales $3000 for å få det, ifølge ryktene.

Med denne enheten ville Apple endre sin strategi, siden det amerikanske selskapet ikke ville rettet seg mot allmennheten, men snarere nisjeforbrukere. Jeg vil heller være et utviklingssett for profesjonelle. Fremfor alt vil Apple gjerne vise hva de er i stand til, men også gi en smakebit på fremtiden. En mer tilgjengelig modell, briller i stedet for hjelm, bør tilbys i løpet av de neste årene, ifølge den velinformerte journalisten Mark Gurman.

Andre kunngjøringer kan finne sted, inkludert en ny MacBook Air, men det er svært sannsynlig at de vil bli overskygget av Apple Reality Pro. Derfor kunne Cupertino-selskapet tatt beslutningen om å redusere produktkunngjøringene sine.

Vi sees 5. juni nedenfor på Apples nettsted, YouTube-kanalen eller på Business AM for å se om ryktet var sant.