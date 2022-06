WWDC: de store fraværene av hovedtonen

Hvis det ga en stor plass til flere nye funksjoner, vil WWDC 2022 sannsynligvis ha skuffet de som forventet mer.

iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 eller til og med den nye 13″ MacBook Pro og MacBook Air M2, Apples WWDC 2022-åpningskonferanse vil ha vært rik på kommersielle. Vi vil endelig kunne tilpasse låseskjermen på vår iPhone, dra nytte av mer informasjon under øvelser på Apple Watch eller til og med få tak i den nye serien av ultratynne bærbare datamaskiner som fungerer med M2-dietten.

Men som vanlig vil ikke Apples keynote ha gjort alle fornøyde. Mange så frem til «One More Thing»-gudstjenesten på slutten av konferansen. Et nytt operativsystem for et fremtidig produkt, eller til og med en ny enhet, ville ha skapt oppsikt for å avslutte konferansen med stil. Uansett, Apple foretrakk å gjøre det i all nøkternhet.

tvOS til fraværende abonnenter

Det er absolutt ikke operativsystemet Apple-fansen ser mest frem til. Men det har vært sjeldne tilfeller siden starten i 2015 at Apple har hoppet over tvOS under WWDC. Basert hovedsakelig på iOS, er tvOS en mulighet for utviklere til å tilpasse appene sine til den større skjermen for å forbedre brukervennligheten.

Og likevel, hvis Apple ikke rullet ut tvOS 16 denne mandag kveld, betyr det ikke at den nye oppdateringen ikke eksisterer. Faktisk, på utviklerens OS-profilside, gir Apple informasjon om operativsystemet til Apple TV-ene.

Men hvis Apple ikke presenterte tvOS 16 på mandag, er det ikke uten grunn. Faktisk er dets egne nyheter veldig minimale og er hovedsakelig inspirert av iOS 16. SharePlay er nå forbedret for tredjepartsapplikasjoner, protokollen sak det støttes nå og HomeKit-grensesnittet er revidert.

Til slutt, vet at tvOS 16 er kompatibel med Apple TV HD og nyere modeller.

Vi må vente på den nye Mac Pro

Vi ser for oss WWDC 6. juni som det ideelle øyeblikket for presentasjonen av den første Mac Pro Apple Silicon. I stedet har Apple valgt å oppdatere sitt utvalg av bærbare datamaskiner, med en 13-tommers MacBook Pro M2 og en ultrafargerik MacBook Air M2.

Men når får vi høre om den nye Mac Pro? En ting er sikkert, det finnes. I oktober, under presentasjonen av Mac Studio, hadde John Ternus, leder for maskinvareingeniør, antydet at Mac Pro ville bli presentert litt senere på året, uten ytterligere detaljer. Tydeligvis ikke foreløpig.

Som en påminnelse er Mac Pro fortsatt den eneste Apple-datamaskinen i dag som ikke tilbyr en Apple Silicon SoC-konfigurasjon. Den skal da ha en ultra-kraftig prosessor som er i stand til å møte forventningene til profesjonelle brukere.

Til slutt, nå som jeg tenker på det, er Mac Pros fravær fra mandagens hovedinnlegg fornuftig. Apple introduserte den nye M2-brikken, en slags litt forbedret M1 SoC, men ute av stand til å konkurrere med M1 Pro, Max og Ultra. Det er utenkelig at Mac Pro har en enkel M2-brikke. Apple bør tilby det med M2 Max eller til og med Ultra SoC, som sannsynligvis fortsatt er under utvikling i Cupertino.

Det er ingen «en ting til» for realityOS

Apple ser definitivt ut til å ha lagt overraskelseseffekten og den berømte «One More Thing» til Steve Jobs til side. Etter avdukingen av iPadOS 16 hang vi alle på Tim Cooks lepper i håp om å høre de tre ordene ekko gjennom Apple Park. En triptyk som senere skulle ha blitt fulgt av presentasjonen av realityOS, det fremtidige operativsystemet for din Apple Glass.

Og likevel var WWDC den perfekte muligheten for kunngjøringen av dette nye operativsystemet. Hvis mandag kveld ikke var den perfekte tiden, når kan det være? I følge Ming Chi Kuo, det skulle være i januar 2023, på et arrangement dedikert nesten utelukkende til realityOS. Derfor må du være tålmodig for å ta på deg Apples mixed reality-briller…

