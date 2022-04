WWDC22: Nye kunngjøringer med iOS 16, to nye Mac-er og AR-headsetmeldinger?

Den første hovedtalen for WWDC22 6. juni vil overraskende nok være en mulighet til å avsløre for utviklere og andre deler av verden hvordan Apples fremtidige operativsystemer ser ut. Hans Nyhetsbrev På søndag vil Mark Kerman gi noen detaljer om iOS 16 (kodenavnet «Sydney»), watchOS 9 («Kincaid»), macOS 13 («ROM») og tvOS 16 («Paris»).

Tim Cook på scenen på WWDC 2019. 2022 versjon Virtual.

På iOS-siden kan du forvente betydelige forbedringer av varslene som allerede er mottatt med iOS 15 tilpassede komprimeringsfunksjoner og konsentrasjonsmodus i løpet av dagen. iOS 16 vil også bli gjenstand for nye helseovervåkingsfunksjoner. På den annen side er det ikke planlagt noen endring i grensesnittet.

iPadOS 16 vil dra nytte av et nytt multitasking-grensesnitt, selv om det har blitt redesignet Forrige versjon. Det er åpenbart ikke nok. Ryktet minner om flytende vinduer som ble hørt i mars.

Flytende vinduer for apper på iPadOS 16?

Endelig vil WatchOS 9 gi betydelige forbedringer i ytelse og helseovervåking. Ganglyder kan fortelle oss innen 6. juni …

Apple headset tilsvarende Antonio Trosa.

Kurman skriver at iOS 16 bør inkludere mange av hintene om rOS, det utvidede virkelighetshodesettet som Apple har utviklet i årevis. I utgangspunktet skulle dette produktet bli utgitt under World Conference of Developers, men til slutt vil arrangementet finne sted på slutten av året eller til og med neste år.

Apples populære AR / VR-headset kan skyves tilbake til 2023

Apples AR-enhet lover å lanseres i løpet av iOS 16-syklusen uansett Bloomberg. Kanskje produsenten ønsker å heve sausen i den, hvorfor ikke med forhåndsvisningen av rOS for å provosere utviklerne.

På maskinvarefronten kan WWDC22 være tiden for presentasjonen av to nye Mac-er, kanskje en av dem MacBook Air. De nye Mac mini-ene (M1 Pro?) og 24-tommers iMac-er er også i arbeid, med en oppgradering i forhold til 13-tommers MacBook Pro.

WWDC 2022 vil finne sted omtrent fra 6. til 10. juni