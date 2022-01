WWE Dag 1 2022 resultater

– WWE Day 1 Pre-Show, med et team av Kayla Proxton, Booker D, Kevin Patrick, Peter Rosenberg og JBL som kunngjør fraværet av Roman Reigns, gir oss kortet og ønsker oss velkommen. Brock Lesnar er bekreftet å delta i Fadel-4-Way-turneringen for WWE-mesterskapet.

– Xavier Woods og Kofi Kingston ble intervjuet bak kulissene. Woods sier at kongelige spådommer er at han og Kofi vil beseire USOS og gjenvinne SmackDown-tag-titlene.

– Kevin Owens kommer på scenen, etterfulgt av Lashley.

Tag Team Match

Shimes og Ridge Holland vs. Cesaro og Ricochet

I starten av kampen, Holland har en neseskade Ta en rikosjett. Kommer aldri til å se ham tilbake fra kampen. Shimes befinner seg i 1v2.

På slutten av kampen fjerner Seamus rikosjetten fra bunnen av ringen hvit støy. Han er en Brock spark Til Cesaro og vant med 3 tellinger.

Suksess: Shimes og Ridge Holland

– Den store flua kommer til arenaen. Teamet fullfører utstedelsen av kortet. Slutt på pre-show.

WWE dag 1 Atlanta og Georgia.

Kommentatorer

– I kveld WWE dag 1 begynner en spesiell visning med SmackDown Tag Team Defense

SmackDown Tag Team Championship – Tag Team Match

The Usus (c) vs The New Day

På slutten av kampen traff alle 4 midt i ringen. Den nye dagen starter Youssef. Woods dykker på Jimmy, men blir tatt på et superspark. Jimmy overlater til Jay. USOS avslutter og 3 teller seier i Kingston.

Vinnere: The Usos – Still Champions

– Mikos intervjuer Etter scenen

Singlekonkurranse

Drew McIntyre mot Madcap Moss

