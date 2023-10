WWE NXT: Kvelden avsluttes med The Undertaker

Big Night på WWE NXT den 10. oktober 2023 bestemte WWE seg for å gjøre alt for å møte AEW Dynamite med unntak av MLB Baseball Finals.

Cody Rhodes gjorde seg selv til daglig leder på en kveld, Asuka vant kampen sin, Dominic Mysterio vant NXT-tittelen, John Cena og Paul Heyman spilte managere i hovedarrangementet og det var et par overraskelser. En fullstendig oppsummering av NXT-showet 10. oktober finner du på denne lenken.

Først ble LA Knight kåret til spesialdommer for Dominics kamp mot Ilja Draguno og Undertaker dukket opp etter hovedbegivenheten. Brawn Breaker sa at han var WWEs badass, men han kom ansikt til ansikt med WWEs badass – The American Badass:

Undertaker chokeslams the Prone Breaker og benytter anledningen til å advare ham om å være forsiktig i fremtiden.

Et spesielt øyeblikk for å avslutte kvelden for WWE NXT. Det er viktig å overvåke resultater basert på publikum for å vite om denne strategien er effektiv eller ikke.

Undertaker spilte en rolle på skjermen under NXT og deltok også i treningsøkter med det unge mannskapet backstage i Performance Center. Dette var faktisk en en-natts kamp og ikke en langsiktig plan mellom Prone Breaker og Undertaker.

Bildekreditt: WWE